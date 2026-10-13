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Grindeanu critică miniștrii USR care fac pe detectivii: Caută pe la ANM sutiene. Trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu

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Sorin Grindeanu: Foto: Inquam Photos / George Călin
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi că reprezentanţii USR „trebuie să plece acasă” şi că nu ia sub nicio formă în calcul vreo colaborare cu ei.

„Ăştia de la USR trebuie să plece acasă. Nu fac decât rău. (...) Nu iau în calcul sub nicio formă vreo colaborare cu ei”, a spus Grindeanu la România TV, potrivit Agerpres.

El a adăugat că în momentul în care cei din USR ajung miniştri au impresia că „sunt un fel de detectivi”.

„Am văzut şi cum fac poliţie, caută pe la ANM sutiene. Dau un exemplu. Nu spun, cine încalcă legea, pe mine nu mă interesează lucrurile astea, a încălcat legea, să plătească. La Mediu sau oriunde au mers domnii ăştia sau doamnele de la USR au impresia că, în momentul în care se duc într-un post de ministru, sunt un fel de detectivi. Ei trebuie să găsească ceva. Foarte bine, dar să ştiţi că există în fiecare minister câte un corp de control. Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor din perspectiva acelui domeniu”, a afirmat liderul PSD. 

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Editor : Liviu Cojan

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