Live TV

Grindeanu dă vina pe Bolojan pentru că nu s-a refăcut coaliția: „Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere”

Data publicării:
N23 GRINDEANU DECLARATII IESIRE DIN PLEN INAINTE DE REZULTAT VOT GUVERN VESTEA VO 220626_05725
Sorin Grindeanu. Foto Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liderul PSD, Sorin Grindeanu aruncă toată vina pe Ilie Bolojan pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune liderul UDMR, adică PSD-PNL-UDMR. „Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu.

 

 

„PSD, de la început, a avut aceeași poziție, să rămânem în cadrul coaliției, cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvernare. Am fost clar și am anunțat de la început ceea ce PSD-ul votează și am spus că nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă crede ăn varianta unui guvern PSD monocolor, având în vedere că va fi nevoie de voturile de la AUR, Grindeanu a răspuns: `Cum și noi avem nevoie de alte voturi în afara coaliției, eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate.”

Despre un guvern PSD-PNL-UDMR, Grindeanu spune că „PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan, mergeți și întrebați”.

Este nevoie de o calmare, spune liderul PSD.

„Eu cred că în acest moment e greu să detensionezi și am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, da, e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Repet, de când PSD a hotărât și a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă. Noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta, n-am declarat că susținem ceva și peste 2 zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu. Eu vă dau un exemplu, dacă e să ne luăm după sondaje și facem anticipate. Cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluție prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem și noi lucrul ăsta”, a adăugat Grindeanu.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
5
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”...
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Digi Sport
A divorțat în mare secret de fiul lui Ion Țiriac și a rupt tăcerea! L-a descris în doar patru cuvinte pe miliardar
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor
Soluția propusă de Kelemen Hunor pentru un guvern majoritar. Apel la politicieni „să răcească temperatura” declaraţiilor
sigla PNL inquam george calin
Doi senatori pleacă de la grupul PACE-Întâi România și trec la PNL. Unul a fost ales pe listele POT, celălalt pe ale SOS România
dominic fritz
Dominic Fritz: „AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. Este asigurarea de viață a social-democraților”
CSB3
Csoma Botond: „Nicușor Dan nu va face o desemnare până nu există o majoritate”. „Președintele a fost mâhnit” după eșecul negocierilor
Nicusor Dan
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile. Partidele au purtat noi negocieri, astăzi (surse)
Recomandările redacţiei
Carburanți
Scumpirea carburanților. Parlamentul discută prelungirea plafonării...
barbat si un termometru care arata temperaturi ridicate
Transelectrica pregătește rețeaua la capacitate maximă, pe fondul...
Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, amânată din cauza caniculei. Foto Getty Images
Proba la matematică și istorie de la Bacalaureat 2026, amânată din...
romatsa
CSAT discută efectele unei sentințe cu implicații asupra traficului...
Ultimele știri
Polonia cumpără 3 submarine cu 4,5 miliarde de euro. Premierul Donald Tusk: Vom avea una dintre cele mai puternice flote din NATO
Un comisar șef de Poliție din Buzău a fost prins în flagrant de DNA. Metoda prin care ar fi ajutat un condamnat la închisoare
Câți bani plătește UE pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat, pentru eradicarea speciei invazive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, s-a căsătorit cu Ben Attal la trei luni de la logodnă...
Cancan
Cum a reușit Matei să copieze la Bacalaureat: 'Nici Einstein nu putea să vină cu asta'
Fanatik.ro
Dinamo a dat lovitura cu noul transfer! Președintele clubului e sigur: „Aduce aminte de Dan Petrescu”
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Cum a fost umilită viitoarea adversară a României din Liga Națiunilor la Cupa Mondială 2026. Ce a putut să...
Adevărul
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri...
Playtech
Funcția ascunsă a aerului condiționat care scade factura la curent cu 30%. Mulţi români folosesc greşit...
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ronaldo: ”El e cel mai bun jucător alături de care am jucat vreodată! Era unic”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primul soț al Angelinei Jolie, de nerecunoscut la 53 de ani. Cum a apărut Jonny Lee Miller alături de fiul său
Adevarul
De ce Crimeea ar putea decide soarta războiului și de ce controlul lui Putin asupra peninsulei se erodează
Newsweek
Casa de Pensii, învinsă în instanță! Un pensionar militar a primit înapoi banii reținuți ca impozit progresiv
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...