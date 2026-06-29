Grindeanu dă vina pe Bolojan pentru că nu s-a refăcut coaliția: „Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu aruncă toată vina pe Ilie Bolojan pentru că nu s-a refăcut coaliția mică, așa cum îi spune liderul UDMR, adică PSD-PNL-UDMR. „Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu.

„PSD, de la început, a avut aceeași poziție, să rămânem în cadrul coaliției, cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvernare. Am fost clar și am anunțat de la început ceea ce PSD-ul votează și am spus că nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă crede ăn varianta unui guvern PSD monocolor, având în vedere că va fi nevoie de voturile de la AUR, Grindeanu a răspuns: `Cum și noi avem nevoie de alte voturi în afara coaliției, eu cred că dacă stați și calculați, dacă PSD-ul nu votează, nici ceilalți n-au majoritate.”

Despre un guvern PSD-PNL-UDMR, Grindeanu spune că „PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan, mergeți și întrebați”.

Este nevoie de o calmare, spune liderul PSD.

„Eu cred că în acest moment e greu să detensionezi și am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, da, e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Repet, de când PSD a hotărât și a făcut bine acest lucru, că a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă. Noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta, n-am declarat că susținem ceva și peste 2 zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu. Eu vă dau un exemplu, dacă e să ne luăm după sondaje și facem anticipate. Cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluție prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem și noi lucrul ăsta”, a adăugat Grindeanu.

Editor : A.P.