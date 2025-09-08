Live TV

Grindeanu: „Dacă cineva încearcă să ne impună soluții și propunerile PSD nu sunt luate în considerare, trebuie să ne extragem"

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: INQUAM/Sabin Cirstoveanu
Atacurile de la tribuna Parlamentului

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a venit cu noi precizări după ce duminică, la dezbaterea moțiunilor de cenzură, a criticat din nou guvernarea. Liderul PSD a subliniat că dacă le sunt impuse soluții, iar propunerile PSD nu sunt luate în considerare în cadrul Coaliției, atunci social-democrații trebuie „să se extragă”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat luni, la Parlament, despre discursul susţinut la moţiunile de cenzură de duminică, atunci când a criticat inlcusiv actuala guvernare. 

„În această perioadă de trei luni, PSD-ul în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog. (...)  De aceea le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliţiei, nu impuneri de soluţii şi nu unanimităţi. Noi suntem un partid cu specific social-democrat, într-o coaliţie de dreapta şi înţelegem să ţinem de principiile care ne definesc. (...)

Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluţii, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluţiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog şi noi trebuie să ne extragem din acest lucru”, a declarat liderul PSD. 

Întrebat dacă există un acord privind procentul de 10% care să reprezinte condecieri în administrația locală, așa cum au lăsat de înțeles președintele și premierul, Sorin Grindeanu a precizat că reforma este încă la stadiul de discuții. 

„Se va veni pe finalul săptămânii, vor fi şi întâlniri cu asociaţiile comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene. Se va ajunge la o primă formă, care va fi prezentată în public”, a mai precizat Grindeanu. 

În timpul dezbaterilor privind moțiunile de cenzură depuse de Opoziție, Sorin Grindeanu a anunțat că social-democrații nu vor vota demersul, însă a criticat Guvernul pentru măsurile de austeritate și le-a transmis colegilor de coaliție că nu guvernează cu pistolul la tâmplă.

„Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță. (...) România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune. (...) Nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a spus liderul PSD. 

