Grindeanu: Decizia legată de preţurile la carburant stă la Executiv. În două săptămâni nu s-a luat nicio măsură

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, se declară nemulţumit de faptul că, spre deosebire de alte ţări, România a întârziat o decizie care să atenueze efectul majorărilor de preţuri la carburant. El spune că de două săptămâni i-a cerut ministrului Energiei, social-democratul Bogdan Ivan, să prezinte propuneri în acest sens în coaliţia de guvernare. Decizia stă la Executiv, a mai spus Grindeanu.

„O altă chestiune, cea legată de preţul la motorină, la benzină, tot ceea ce ţine de energie, spunem de vreo 10 zile că trebuie să luăm rapid anumite decizii. L-am invitat eu pe Bogdan Ivan în coaliţie, în urmă cu două săptămâni, acum două săptămâni a fost în coaliţie să prezinte şi a prezentat toate scenariile legate de anumite măsuri pe care putem să le luăm. Suntem la două săptămâni după şi, din păcate, nu s-a luat nicio măsură. Din păcate”, a spus Sorin Grindeanu, miercuri seară, la România TV, potrivit News.ro.

Preşedintele PSD a mai spus că o decizie privind măsurile de atenuare a efectelor creşterii preţurilor la carburanţi nu depinde de el sau de preşedintele USR, ci depinde de premier şi de câţiva miniştri.

„Să ştiţi că aici decizia, aşa cum am văzut şi la alte state, şi nu puţine, care au luat măsuri, stă la Executiv. Nu stă nici la Sorin Grindeanu la Parlament, nici la Fritz la Primăria Timişoarei, ea este atributul Executivului şi nu al ministrului Culturii sau al ministrului Apărării, e la prim-ministru, la ministrul de Finanţe, la ministrul Energiei, care a venit cu acele scheme de care spuneam. Dar lucrurile trebuie să meargă într-o direcţie decizională. Mai mult decât a soma public, aşa cum am făcut săptămâna trecută după buget, vă rog să vedeţi declaraţiile pe care le-am dat şi am somat public să se ia o decizie, să se intre pe soluţii concrete, n-am ce să fac. Noi, aşa cum am spus, încercăm să fim proactivi, să venim cu soluţii, să încercăm să forţăm soluţia aşa cum am făcut săptămâna trecută”, a adăugat Grindeanu.

Şedinţa de Guvern pentru declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere nu a mai avut loc, marţi, întrucât Consiliul Economic şi Social a amânat avizarea actului normativ.

Guvernul a anunţat că OUG privind criza carburanţilor va fi adoptată joi, în şedinţa ordinară.

