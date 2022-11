Sorin Grindeanu a afirmat la Interviurile Digi24.ro că își susține în continuare punctul de vedere din 9 mai pentru care a fost reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), și anume că jucători din echipa națională de hochei trebuiau să cânte imnul României la finalul unui meci, așa cum este prevăzut în Constituție, și nu pe cel al Ținutului Secuiesc.

„Am primit și am luat la cunoștință săptămâna trecută de această reclamație pe care o am la CNCD. Îmi păstrez punctul de vedere și consider în continuare că atâta timp cât reprezinți naționala României și nu reprezinți o echipă de club sau ceva de acest tip, datoria ta ca reprezentant al României e să cânți imnul României la evenimente”, a afirmat ministrul Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă consideră că a hărțuit comunitatea maghiară din România prin postarea sa, social-democratul a spus: „Eu vin din Timișoara. Acolo nu există niciun fel de tensiuni din acestea care se sugerează că le-aș fi făcut eu dar nici nu putem să călcăm în picioare Constituția. Pentru că scrie foarte clar că imnul României este «Deșteaptă-te, române!» și atâta timp cât reprezinți România într-o națională de hochei, de fotbal, cânți imnul României. O să-mi trimit punctul de vedere, sunt chiar curios, vă spun foarte sincer, pentru că eu cred că am făcut un lucrul normal, anume le-am cerut un lucru de bun simț, atâta timp cât reprezinți naționala României, să cânți imnul statului pe care îl reprezinți. Nu vreau să pic în altă latură.

Am prieteni, nu buni, foarte buni în Timișoara, care sunt sârbi, maghiari. Dar nici nu pot să accept ca anumite simboluri naționale care sunt prevăzute în Constituție, să fie trecute prea ușor peste ele. Cred că trebuie să fim mai atenți”.

Fundația Szekler Monitor din Harghita l-a reclamat pe ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, la CNCD pentru presupusă discriminare și hărțuire a comunității maghiare, potrivit plângerii consultate de G4Media.

Grindeanu scria pe Facebook, pe 9 mai: „Ca timișorean înțeleg perfect ce înseamnă să trăiești într-o comunitate multiculturală și multietnică, în care toată lumea este respectată. Nu pot însă să înțeleg și să tolerez gestul infam al hocheiștilor din naționala României care au cântat așa-zisul imn al Ținutului Secuiesc. Este un afront și o lipsă nerușinată de respect față de România, față de români și față de tricolor. Și sper ca lucrurile să nu rămână nepedepsite. Cer Federației Române de Hochei, Ministerului Sportului și tuturor celorlați factori responsabili să ia măsuri urgente pentru a aplica cele mai dure sancțiuni după acest gest incalificabil”.

Scandalul a pornit după ce hocheiștii români și cei maghiari au cântat împreună imnul Ținutului Secuiesc, la finalul unui meci care s-a desfășurat pe 8 mai, la Ljubljana, în cadrul Campionatulului Mondial, încheiat cu scorul de 4-2 pentru Ungaria.

Editor : Alexandru Costea