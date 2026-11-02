Live TV

Video Grindeanu, despre criticile privind botezul familiei Simonis: „Nu le voi accepta pe cele ale unora care făceau băi de șampanie”

Data actualizării: Data publicării:
Declarații susținute de liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul PSD, în Bucuresti, 14 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Sorin Grindeanu: „Da, toată lumea a sărăcit”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, după reacțiile la botezul fiului lui Alfred Simonis, unde au participat mai mulți lideri de partid și partenerele lor, că acceptă „criticile românilor și ale presei”. „Dar nu voi accepta criticile unor ipocriți care au cheltuit zeci de mii de euro să își viziteze familia la Bruxelles, care și-au triplat indemnizațiile în ultima zi de mandat sau, mai ales, din partea unora care făceau băi de șampanie pe yachturi și stau într-o clădire de 45 de camere în Washington DC”, a mai spus șeful Camerei Deputaților.

„Am văzut reacțiile apărute după evenimentul din weekend. Înțeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. 

În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice, trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private.  

Nu vreau să caut explicații și să minimalizez reacțiile. În calitate de lider PSD, regret percepția creată în rândul românilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an.  

Consider că avem obligația să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înțeles acest lucru. Responsabilitatea noastră este să ne concentrăm pe ceea ce așteaptă oamenii: venituri mai bune, locuri de muncă și o economie care să repornească.  

Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declarațiile noastre, ci mai ales în faptele noastre. 

Eu pot să accept în toată această perioadă că firmele românești s-au închis, puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Accept criticile românilor și ale presei, dar nu voi accepta niciodată criticile unor ipocriți care, de exemplu, au cheltuit zeci de mii de euro să își viziteze familia la Bruxelles, celor care și-au triplat indemnizațiile în ultima zi de mandat sau, mai ales, din partea unora care făceau băi de șampanie pe yachturi și stau într-o clădire de 45 de camere în Washington DC”, a declarat președintele PSD.

Sorin Grindeanu: „Da, toată lumea a sărăcit

Întrebat despre discursul PSD privind sărăcirea românilor, în contextul imaginilor de la botez, și dacă el ar fi, de asemenea, sărăcit, Sorin Grindeanu a răspuns: „Da, toată lumea a sărăcit. La toată lumea a scăzut puterea de cumpărare”.

„E important ceea ce faci pentru români, nu ceea ce spun unii că fac. PSD, în istoria sa, a ajutat la creșterea puterii de cumpărare a românilor, nu la scăderea nivelului de trai, așa cum au făcut alții. Nu vreau să intru în această sarabandă a unei ipocrizii de care dau unii dovadă. Eu pot să răspund pentru mine și pentru familia mea - unele lucruri văzute acolo nici pe mine nu m-au făcut bucuros - dar vă aduc aminte că am fost naș și în 2018 la familia Simonis, și în 2020, la primul botez, și în 2022, am fost și acum. Am fost acolo nu ca președinte PSD, ci ca prieten, la al patrulea eveniment de acest tip”, a spus Sorin Grindeanu. 

El a reiterat că unele lucruri prezentate despre el „sunt false”. 

„Exemplul cel mai bun e acest ceas de care știe toată România și se chinuiau unii să îmi spună că îl ascund, că e zeci de mii de euro și așa mai departe. S-a stricat brățara, dar nu am niciun motiv să îl ascund. Tot presă quality, dacă o pot numi așa, spunea în vară cum am anumiți pantofi de la Loro Piana. Erau de la un brand românesc, Musette, din Bârlad. Tot așa pot să vă spun că sunt la fel de false zicerile aceleiași prese quality în ceea ce privește familia mea. Consider că am răspuns”, a mai declarat acesta. 

Mai mulți lideri importanți ai PSD au participat la o petrecere de botez organizată la Timișoara de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care și-a creștinat cel de-al treilea băiat. Nașul copilului este chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu. La evenimentul cu sute de invitați a cântat și celebrul artist italian Al Bano. 

Citește și Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis. Ciolacu: A fost cumpărată din Istanbul 

Editor : Matthew Garvey | Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1147848686
1
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
3
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
5
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Digi Sport
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, la finalul ședinței PSD: „Anul viitor trebuie să crească pensiile”. Ce a spus despre salariul minim pe economie
ilie bolojan inquam sabin cirstoveanu
Ilie Bolojan: Nu se pune problema schimbării mele de la conducerea PNL
Ilie Bolojan.
Bolojan: Dacă Guvernul Niculescu va avea derapaje în administrarea țării, PNL le va taxa
petrisor peiu inquam george calin
AUR pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor pe tema deficitului bugetar. Petrișor Peiu: „Vrem să aflăm adevărul”
tinute psd botez simonis
Critici din PNL și USR față de ținutele scumpe de la botezul fiului lui Simonis: „Dacă le pui la un loc, poţi face indexarea pensiilor”
Recomandările redacţiei
Sarah
Votul se decide la casa de marcat: cât costă viața în SUA, cu o zi...
blindata armata rusa in oleski
Sub acoperirea armistiţiului, ruşii au adus în Oleşkî echipament...
o fata car scoate abur intr-o padure, toamna
Vremea se răcește. Ce anunță meteorologii pentru următoarele două...
stramtoarea ormuz iran
Iranul e dispus să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în două zile. Ce...
Ultimele știri
Ce spune Rusia despre posibilitatea de a relua livrările de gaze către Europa prin Ucraina: „Situația de pe teren arată foarte clar”
„Made in Europe” nu trebuie să devină „protecționism contraproductiv”. Nemulțumirile Londrei înaintea summitului cu UE
O nouă materie aprobată pentru elevii de liceu din 2027: Ce cuprinde programa și în ce clase poate fi studiată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
„Lui Pancu i s-a impus să-l bage pe Șucu Jr.!”. Declarația care aruncă în aer butoiul cu pulbere de la Rapid
editiadedimineata.ro
Cum se vede în presa franceză lupta României cu dezinformarea online
Fanatik.ro
Nicolescu a anunțat suma pentru care Armstrong poate pleca de la Dinamo în iarnă: „Nu ai cum să refuzi o...
Adevărul
De la presǎ la conducerea statului. Cine este Iliana Iotova, primul președinte femeie al Bulgariei
Digieconomic
Salariul minim ar putea crește la 5.000 de lei de la 1 ianuarie 2027. Negocieri între noul Guvern și sindicate
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se rescrie istoria! Avem un nou lider în clasamentul ATP
Pro FM
„E timpul!” Mariah Carey a dat startul sezonului de Crăciun din 2026. Câți bani îi aduce anual piesa „All I...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Privire enigmatică și siluetă de model. Soția lui Matthew McConaughey, apariție electrizantă într-o rochie...
Adevarul
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au...
Newsweek
Când intră pensia, indemnizațiile și alocațiile în noiembrie? Se vor vira bursele pe două luni
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...