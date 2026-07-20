Sorin Grindeanu l-a criticat din nou pe Ilie Bolojan pentru că nu face un pas în spate și „ține România ostatică”, precizând că va continua să caute o majoritate, dar fără „voturile extremiste”. „Un guvern minoritar PSD mi se pare cea mai bună soluție”, a mai spus liderul social-democraților.

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„În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj, care ține practic România ostatică. Mă refer, în mod evident, la Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Eu nu mai am așteptări de la premierul demis. Am fost deja de acord cu aproape toate variantele pe care le-a vehiculat.

Eu voi continua să lucrez la formarea unei majorități care să excludă voturile extremiste”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la Parlament.

Întrebat care este soluția PSD pentru deblocarea crizei politice, Grindeanu a vorbit despre un Executiv minoritar condus de social-democrați.

„Noi am prezentat soluția, am spus și la Cotroceni: un guvern minoritar PSD mi se pare cea mai bună soluție, cu susținerea celorlalte forțe prooccidentale. (...) Dar în acest moment nu există majoritatea. PSD nu are 233 de voturi”, a mai spus liderul PSD.

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Editor : A.G.