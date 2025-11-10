Live TV

Grindeanu, despre declarațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților: „Un populism grețos. Nu mai suntem în zona de ONG-uri"


Gheorghiu Grindeanu
Colaj Oana Gheroghiu și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

„Pe unii îi interesează să se pună în contradicţie cu magistraţii, ca să câştige capital politic”

Sorin Grindeanu a catalogat drept „populism grețos” declarațiile unor reprezentanți ai Guvernului, mai exact ale Oanei Gheorghiu, cu privire la pensiile magistraților, despre care a spus că „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit” și înțelege că le este greu să se desprindă de veniturile mari pe care le au. Președintele PSD a adăugat că putea să existe, în aceste 3 săptămâni de la decizia CCR, un proiect privind pensiile magistraților care să parcurgă deja prrocesul de avizare, „astfel încât să nu stăm cu emoţie că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie”.

„Sunt trei săptămâni de când există această decizie a Curţii Constituţionale, în care, aşa cum v-am spus şi în urmă cu două săptămâni, şi în urmă cu o săptămână, s-a pierdut vremea. Se ştia foarte bine, de când a fost dată această decizie, că e o respingere pe formă, şi aşa a fost, şi că trebuia în aceste trei săptămâni cel puţin să existe discuţii, să existe un proiect care putea, în paralel, să parcurgă parcursul, să meargă pe parcursul acesta de avizare, astfel încât să nu stăm cu emoţie că vom rata acest termen limită de 28 noiembrie”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută, după ședința de luni a Biroului Permanent Național al PSD.

Citește și: Procurorul-şef DIICOT Sălaj, după declarațiile Oanei Gheorghiu: „Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor”

Liderul social-democraților a mai spus că nu a discutat niciodată de cuantum şi de modificarea perioadei de tranziţie.

„În toată această perioadă de trei săptămâni, noi n-am vrut decât să deblocăm aceste lucruri. Sper, ca odată cu eventualele discuţii care pot să aibă loc în această săptămână, să avem o lege mai bună, pentru că asta de acum nu e bună. Trebuie să fie una mai bună, în care să nu mai poţi să ieşi aşa, de tânăr, la pensie, să ajungi la 65 de ani să ieşi la pensie, să vorbim de un cuantum normal al pensiei, nu egal cu salariul şi să nu pierdem cele 231 de milioane de euro”, a mai explicat Grindeanu.

Citește și: Ministrul Justiției, reacție la declarațiile Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților: Nu sunt dușmani ai societății

„Sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos, pe care l-am văzut în aceaste zile la unii reprezentanţi ai Guvernului”, a continuat Grindeanu referindu-se la declarațiile Oanei Gheorghiu.

„Dacă vrem să avem o lege, dacă vrem să mergem mai departe, lucrurile acestea nu mai ţin de politică şi de a marca anumite teritorii, pentru că nu mai suntem în zona de organizații neguvernamentale. Dacă vrei să mergi mai departe, trebuie să încerci să găseşti acea cale care să te ducă la scopul pe care ţi l-ai propus”, a mai precizat el.

„Pe unii îi interesează să se pună în contradicţie cu magistraţii, ca să câştige capital politic”

Liderul PSD a mai afirmat că „în acest moment, dacă, din partea CSM s-ar răspunde cu aceeaşi monedă la populismul venit dinspre unii reprezentanţi ai Guvernului, ar zice: «în 30 de zile o să vă dăm aviz şi am ieşit deja din termen»”.

„Nu asta este calea. Sau, dacă vrei să nu ai o lege, atunci asta e abordarea. Şi mă gândesc, de câteva săptămâni, că unii chiar îşi doresc doar să existe această dezbatere între oameni politici şi sistemul de justiţie. Nu-i interesează să existe lege. Nu-i interesează să nu se piardă acei bani. Îi interesează să se pună în contradicţie cu magistraţii, ca să câştige capital politic. Eu nu cred că asta trebuie să fie abordarea”, a punctat Grindeanu.

El a adăugat că „acea sumă de 231 milioane de euro este mai mare decât suma rezultată din concedierile din administraţia publică locală”.

Citește și: Judecător din CSM, replică dură pentru Oana Gheorghiu privind pensiile: Comparaţiile simpliste sunt manipulative

„Concedierile în administraţia publică locală, adică acei aproape 13.000, s-ar face, să zicem, o reducere de mai puţin de 231 milioane, s-ar face una de cam 200 milioane. Asta ca să vă dau un ordin de mărime”, a explicat el.

Reacția vine după ce Oana Gheorghiu a declarat, la emisiunea „În fața ta” difuzată sâmbătă de Digi24,  că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

„Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, a mai argumentat vicepremierul.



