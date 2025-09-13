Live TV

Grindeanu, despre intenția guvernului de a elimina plafonarea prețurilor la alimente: Nu am discutat în Coaliție. PSD nu este de acord

Data publicării:
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: INQUAM/Sabin Cirstoveanu

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, sâmbătă, pe Facebook, că se opune renunțării „la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie”. „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”, mai afirmă acesta. 

„România are nevoie de stimularea investițiilor, de idei care să aducă un plus în economie și speranță pentru viitor, nu de experimente și austeritate pe seama celor mulți. 

Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiții, locuri de muncă și șanse pentru tineri.  

Avem nevoie de politici publice care să crească economia și nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit.  

Prin urmare, este nevoie să discutăm cât mai rapid acest Plan cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative și mediul de afaceri, în contextul în care inflația a ajuns din nou la niveluri record.  

Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.  

Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord! 

Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși! 

Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!  

O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! 

Să gândim de două ori înainte de orice acțiune guvernamentală!”, arată mesajul lui Sorin Grindeanu.

Plafonarea prețului alimentelor de bază nu va mai fi prelungită după 30 septembrie, când expiră, au precizat surse guvernamentale pentru Digi24.ro.

PSD a anunțat joi un pachet de „relansare economică” în care propun garanții de stat pentru credite luate de companii, înființarea unui ghișeu unic digital de unde pot fi obținute avizele și autorizațiile pentru investiții și deduceri din impozitul pe profit al firmelor pentru anumite cheltuieli. „Dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste, atunci principalul instrument este de a oferi creștere economică”, a spus Sorin Grindeanu.

Editor : Alexandru Costea

