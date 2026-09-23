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Video Grindeanu, despre Mureșan: „Bolojan second-hand” să-și dea demisia din PE, să meargă să discute la sediul PSD. Sper să vină pregătit

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, miercuri, lui Siegfried Mureşan să îşi anunţe demisia din Parlamentul European, el arătând că acesta este momentul adevărului pentru premierul desemnat. Grindeanu mai spune că, fiind ales pe liste comune PSD-PNL, acesta are girul PSD să se retragă şi adaugă că, altfel, „face doar un joc politic ieftin” şi a demonstrat prin toate acţiunile sale că nu vrea să fie votat. „Îmi exprim o speranţă: sper ca domnul Mureşan să vină pregătit”, a transmis președintele Camerei Deputaților.

Preşedintele PSD a spus că a avut o discuţie cu Siegfried Mureşan în care au convenit că îi va trimite programul de guvernare, dar acest lucru nu s-a întâmplat. 

„Probabil aşa cum ne-a obişnuit domnul Mureşan, încă are nevoie de timp de gândire. Îngrijorător, în schimb, este cu totul altceva, şi anume faptul că PNL şi USR au o propunere premier care ezită la orice pas şi care pare că cere aprobare şefilor săi”, a subliniat Grindeanu. 

El a adăugat că, cu toate că nu a trimis programul de guvernare sau o schiţă, îl anunţă că, atunci când se va simţi pregătit pentru „o discuţie serioasă, pe argumente, pe programul de guvernare”, îl aşteaptă la sediul PSD. 

„Până atunci, domnul Mureşan ar trebui, cel puţin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenţia sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reuşit să o proiecteze în aceste zile este că nu îşi doreşte să fie premier. Face tot ceea ce este posibil să nu ajungă în această funcţie. Şi atunci, cred că ar trebui să ne arate nouă românilor că îşi doreşte cu adevărat această funcţie, că îşi doreşte să fie premier şi, cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, să-şi anunţe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că îşi asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta, din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureşan”, a mai spus Sorin Grindeanu. 

Preşedintele PSD a anunţat că, fiind ales pe listele PSD-PNL în urmă cu un an şi jumătate, are girul total al PSD să se retragă din această funcţie şi anume din cea de europarlamentar. 

„Altfel, dă impresia că face doar un joc politic din acesta ieftin, în timp ce România se află în criză profundă”, a menţionat liderul PSD. 

Potrivit lui Grindeanu, prin toate acţiunile pe care le-a făcut Siegfried Mureşan, demonstrează că nu vrea să fie votat de alţii din afara PNL, USR şi eventual UDMR. 

„Domnul Siegfried Mureşan pare că este doar un pion al lui Ilie Bolojan, care, din perspectiva noastră, doreşte prelungirea crizei politice. Am urmărit cu foarte mare atenţie declaraţiile domnului Siegfried Mureşan din ultimele zile, chiar şi cele din urmă cu aproximativ două ore şi, din păcate, impresia pe care o lasă este că nu cunoaşte absolut nimic şi ceea ce trebuie făcut cu economia românească. Din perspectiva noastră, n-ar fi decât un Bolojan second-hand, iar acest lucru, să ştiţi, că nu ţine loc de program de guvernare, absolut deloc”, a precizat Grindeanu.

Editor : A.C.

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