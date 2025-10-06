Grindeanu, despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, întrebat despre o posibilă demisie a premierului, în cazul unui eşec la CCR pe legile de reformă, că nu este adeptul acestor tipuri de abordări. El mai spune că a văzut, în ultima vreme, că şi „premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”.

Preşedintele interimar al PSD a declarat despre deciziile aşteptate la CCR, săptămâna aceasta, privind reforma statului, şi dacă premierul ar trebui să îşi dea demisia în cazul unui eşec, că răspunsul lui este: „Nu”.

„Până la urmă e vorba de o politică publică pe care o face guvernul şi, dacă e să facem paralele, putem să spunem că ar trebui de fiecare dată, dacă pică vreo lege în Parlament care e susţinută de guvern, ar trebui să plece acasă. Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Şi am văzut, în ultima vreme, că şi premierul a lăsat-o mai moale cu chestia asta”, a răspuns preşedintele interimar al PSD.

Curtea Constituţională a amânat pentru data de 8 octombrie majoritatea deciziilor cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea, fiind respinsă obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis, în 4 septembrie, să sesizeze CCR cu privire la legea care modifică regimul pensiilor, decizia fiind luată cu unanimitate.

„Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă”, arăta ICCJ, într-un comunicat de presă.

