Grindeanu, despre prima rectificare bugetară: „Statul trebuie să își onoreze obligațiile pentru asigurarea serviciilor esențiale”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că prima rectificare bugetară adoptată de Guvernul Niculescu asigură fondurile necesare pentru plata pensiilor, finanţarea medicamentelor şi a spitalelor, precum şi pentru serviciile sociale şi plata datoriilor către firme.

„Statul trebuie să îşi onoreze obligaţiile pentru asigurarea serviciilor esenţiale până la sfârşitul anului. Acesta este sensul primei rectificări bugetare pe care Guvernul Niculescu a adoptat-o astăzi în regim de urgenţă. Asigurăm finanţarea pentru medicamente şi spitale. Acoperim necesarul pentru plata pensiilor până la sfârşitul anului. Alocăm fondurile pentru asistenţii sociali, persoanele cu dizabilităţi şi protecţia copilului.

Şi începem să readucem lichiditate în economie prin plata datoriilor către firmele româneşti. Dar nu este suficient să stingem incendiile de moment. Trebuie să ştim şi care este, cu adevărat, situaţia financiară a ţării. De aceea, este necesară şi a doua rectificare, la jumătatea lunii noiembrie, după publicarea prognozei oficiale a Comisiei Europene şi a rapoartelor INS”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu a cerut o analiză comparativă a deficitului bugetar calculat în sistem cash şi a celui calculat potrivit metodologiei europene ESA. Primul reflectă diferenţa dintre încasările şi plăţile efectiv realizate de stat, în timp ce al doilea include şi obligaţiile de plată şi cheltuielile recunoscute contabil, chiar dacă acestea nu au fost încă achitate.

„Vreau să explic foarte simplu, inclusiv pentru propaganda de dreapta, de ce este important acest lucru. Dacă o familie nu îşi plăteşte ratele timp de şase luni, poate părea că are mai mulţi bani în buzunar. Dar asta nu înseamnă că a scăpat de datorii. Înseamnă doar că a amânat plata unor obligaţii. La fel se întâmplă şi cu bugetul statului: un deficit cash mai mic nu înseamnă automat că statul are mai puţine datorii sau că situaţia sa financiară s-a îmbunătăţit.

Sper că acum este suficient de clar şi pentru domnul Bolojan: facturile neplătite nu înseamnă economii! De aceea, a doua rectificare trebuie să arate transparent ce s-a plătit, ce obligaţii au rămas neachitate, ce cheltuieli sunt deja recunoscute în contabilitatea europeană şi care este situaţia reală a finanţelor publice. Toate datoriile statului trebuie plătite la zi”, a afirmat liderul PSD.

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El a precizat că „nu este vorba despre un conflict” cu ministrul Finanţelor, iar acesta „trebuie să scoată la suprafaţă” toate facturile restante, de la concedii medicale, la rambursări de TVA, compensări la energie sau lucrări de investiţii.

„Astfel, toţi românii vor şti de unde plecăm şi pe ce baze se va construi bugetul pe anul viitor. Trebuie să facem acest lucru pentru că datele publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză confirmă efectele economice ale politicilor din ultima perioadă: economia este estimată să scadă cu 0,4% în 2026, producţia industrială cu 3,3%, iar puterea de cumpărare a salariului mediu net cu 3,3% - cea mai mare scădere de după criza financiară.

Avem o economie în contracţie, inflaţie mai mare şi un leu mai slab. Românii şi companiile au suportat costul austerităţii, dar reformele promise şi relansarea economică nu s-au materializat. Am spus că România are nevoie de o schimbare de direcţie”, a afirmat Grindeanu.

El a susţinut că PSD a intrat la guvernare pentru a găsi soluţii economice, pentru a proteja veniturile populaţiei şi pentru a relansa economia.

„Trebuie să ştim exact de unde plecăm, să ne plătim obligaţiile şi să trecem apoi de la austeritatea de dreapta la relansare economică. Obiectivul nostru este simplu: o economie care produce mai mult, companii care pot investi şi locuri de muncă mai bine plătite”, a conchis liderul PSD.

Editor : C.S.