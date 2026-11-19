Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, joi, la Digi24, întrebat despre decizia premierului Luca Niculescu de a-i extinde atribuțiile lui Marian Neacșu, că „nu e nimic ieșit din comun și că e un lucru bun”. El a mai spus că în situația în care ar fi fost mai mulți vicepremieri, ca în cazul Guvernului Bolojan, sarcinile ar fi fost împărțite.

Grindeanu spune că Neacșu a primit mai multe atribuții pentru că este singurul vicepremier din Guvernul Niculescu.

„Să știți că și un fost vicepremier, și domnul Nicolae Ciucă, mi-a dat responsabilități ca vicepremier, dar eram mai mulți atunci. Era și Hunor vicepremier. Fiecare aveam la fel responsabilități. Acum e un singur vicepremier care, evident, are responsabilitățile pe care le are date prin această hotărâre și care, din punctul meu de vedere, sunt foarte binevenite. Marea Neacșu este un om cu multă experiență, e singurul vicepremier.”

„Să știți că puteți căuta atribuțiile date de Bolojan celor cinci vicepremieri, că a avut cinci. Sigur, unii nu au avut nimic în coordonare, dar cei care erau politici au avut. Marian Neacșu a avut în coordonare în acea perioadă cele șapte-opt ministere pe care le avea PSD-ul. Cred că Miruță era vicepremier, care era coordonator pe ministerele USR și Predoiu pe zona PNL. Adică nu e nimic ieșit din comun. Și eu cred că e chiar un lucru bun, fiindcă cei doi colaborează extraordinar de bine. Credeți-mă că în această perioadă, care nu e simplă, trebuie să facem lucruri, trebuie să facem bugetul. Și nu aș vedea asta o mare problemă, mai ales că asta se întâmplă de fiecare dată, având un singur vicepremier”, a mai explicat șeful PSD.

Întrebat dacă este premier din umbră în Guvernul Niculescu, Grindeanu a răspuns: „Să știți că eu mi-am dorit ca în acest Guvern să vină activ și PNL-ul, și ceilalți. Și am făcut apel la treaba asta. Și vă rog să vă uitați ce am spus în urmă cu o lună și ceva, că eu îmi doresc ca și UDMR-ul, și PNL-ul să vină în Guvern activ. Dacă veneau în Guvern, aveau vicepremier și ei și, în mod sigur, aveau responsabilități și ei. Au preferat să stea pe margine, au preferat să nu-și asume. PSD-ul a intrat și și-a asumat actul de guvernare.

Mi-aș fi dorit să fie și alții. Asta e realitatea. Noi trebuie să gestionăm lucrurile, trebuie să guvernăm și asta facem, trebuie să facem reforme și asta facem și trebuie să mergem înainte, să avem un buget pe care trebuie să îl prezentăm României în perioada următoare. Și asta vom face. Știți, astea sunt chestiuni nici măcar secundare, poate nici terțiale. Primul-ministru al României e unul singur, Luca Niculescu”.

Explicațiile vin în contextul în care Luca Niculescu a semnat miercuri, 18 noiembrie, o decizie prin care vicepremierul Marian Neacşu primește atribuții de avizare a proiectelor ministerelor cu impact bugetar și de coordonare a activității unor portofolii din Guvern.

Mai mult decât atât, Marian Neacșu va coordona instituţiile publice şi structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și va asigura informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin decizie.

Editor : C.L.B.