Grindeanu, despre reforma în administrație a Guvernului Bolojan: „Vii şi faci prosteşte, ca nişte idioţi, reduci toate acele lucruri”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că „aşa-numita reformă în administraţia publică locală” a Guvernului Bolojan nu este o reformă, ci o concediere în masă. El a spus că sunt reduceri făcute „prostește, ca nişte idioţi”.

„L-am aprobat pe Kelemen Hunor când a spus că nu e reformă. N-am spus că nu e austeritate. Dacă tot vorbim, să spunem de o temă care e la zi acum, aşa-numită reforma în administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Este o concediere în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă. Înseamnă că, pur şi simplu, concediezi oameni. (...) Există în acest moment în România unităţi administrativ-teritoriale, primării, care au un personal, număr excesiv de angajaţi. Excesiv. Şi care trebuie să-şi reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în acelaşi timp este să nu se scadă serviciile publice, modul în care interacţionezi cu cetăţenii, în care le rezolvi lucrurile. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri. Aţi dat mai devreme un exemplu cu Ordonanţa 52. E exemplu perfect în care vii şi faci prosteşte, ca nişte idioţi, vii şi reduci toate acele lucruri şi de fapt tu blochezi tot. După care să vii tu care ai promovat şi să ceri excepţii pentru tine”, a declarat Sorin Grindeanu duminică seară, la Antena 3, potrivit Agerpres.

El a mai spus că pachetul 3 de măsuri fiscale trebuie să fie ultimul pentru care Guvernul să îşi asume răspunderea.

„Pachetul acesta 3 trebuie să fie ultimul (cu procedura de asumare - n.r.), ca să fiu foarte clar, fiindcă e o cale excepţională de a promova legi această procedură de asumare. De aia avem Parlament, să le treci prin Parlament, nu să vii cu asumări. Şi am spus iarăşi de mai multe ori acest lucru. Deci acest Pachet 3, revenind, trebuie să fie ultimul, dar este obligatoriu să conţină şi acea parte de măsuri de relansare şi de stimulare economică, altfel riscăm în acest moment ca o criză bugetară s-o transformăm într-o criză economică. Şi asta cred că trebuie să evităm. Când pare că vorbeşti doar de reduceri, de dat oamenii afară, chestiuni care câteodată nu sunt neapărat cele mai importante lucruri, dar dau bine la presă, dau foarte bine la presă, să spui despre numărul de ospătari din Guvern. Şi vă mai spun ceva. Ştiţi că în continuare sunt ospătarii acolo. (...) Nu am numărat, că nu-i ştiu, dar la Coaliţie vin ospătarii să ne aducă”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

