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Exclusiv Grindeanu, despre varianta unui „guvern de armistițiu”: „Am spus «da» la toate scenariile PNL. Se inventează mereu altceva”

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Din articol
„Am spus da la toate scenariile inventate de PNL” Grindeanu: „Am zis că semnez acordul pe loc” Grindeanu: PNL ar trebui să își retragă hotărârile interne „Au spus că mă votează, iar a doua zi au inventat altceva”

Sorin Grindeanu a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că PSD nu are nicio problemă să discute despre varianta unui „guvern de armistițiu”, însă PNL trebuie mai întâi să își retragă hotărârile prin care exclude colaborarea cu social-democrații. Liderul PSD a afirmat că partidul său a acceptat toate scenariile propuse până acum, însă de fiecare dată au apărut noi condiții din partea liberalilor.

„Am spus da la toate scenariile inventate de PNL”

Întrebat despre varianta unui guvern de armistițiu și dacă PSD este dispus să intre într-o astfel de formulă, Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații sunt deschiși discuțiilor.

„Intrăm în aceste discuții și PSD n-are niciun fel de problemă. (...) Am tot spus da la toate scenariile inventate de PNL.

În fiecare zi, când se spune da, după ce se spune da de către noi, apare un nou scenariu. Și atunci am și eu dreptul să spun stop. Dacă vreți să ieșim din această situație în care, nu vă supărați, dar vă complaceți, voi, cei de la PNL, fiindcă, până una-alta, rămâneți în funcție, dar duceți România în cap, faceți primul pas și dați hotărâri în interiorul vostru prin care spuneți: «Da, ne ducem să discutăm cu PSD». Dacă nu, ce să cred? Mă duc la discuții doar de dragul discuțiilor. Am avut nenumărate în această perioadă”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: „Am zis că semnez acordul pe loc”

Întrebat despre afirmațiile potrivit cărora nu ar fi fost de acord cu acordul negociat la Palatul Cotroceni, liderul PSD a respins aceste informații.

„Am zis: haideți, veniți, că îl semnez pe loc. Și au venit? Pe loc îl semnez. Azi. Acum. Haideți.

(...) Nu pot să răspund în numele lor. Acordul respectiv am zis că îl semnez, nu-i nicio problemă”, a afirmat acesta.

„După care s-a inventat treaba cu Siegfried Mureșan. Cu un concurs între mine și Mureșan. Eu nu fac așa ceva și nu mă interesează așa ceva. S-a transformat totul într-un concurs”, a adăugat acesta.

Liderul PSD a reiterat că formațiunea sa nu va vota un guvern din care nu face parte.

„Noi am spus de la început că nu votăm un guvern din care nu facem parte. Rămâne doar una în vigoare dintre cele două variante. Priviți în urmă și vedeți că mereu se inventează un nou scenariu ca să rămânem în aceeași situație”, a declarat liderul PSD.

Acesta a susținut că obstacolele din calea negocierilor au fost impuse de alte partide.

„Eu cred că, pentru a face pași înainte, cei care au pus garduri, restricții, trebuie să le ridice, dacă nu vor să facă cu AUR. Noi am zis că nu facem. Dacă voiam, ne duceam la Cotroceni cu 233 de semnături și arătam că avem majoritate. Exact ce a cerut președintele. Nu noi am pus restricții. Cei care au pus restricții sunt alții”, a spus acesta.

„Am discutat și în weekend cu președintele Kelemen Hunor. Mereu am discutat constructiv”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: PNL ar trebui să își retragă hotărârile interne

Liderul PSD a afirmat că liberalii trebuie să demonstreze mai întâi că sunt dispuși să colaboreze cu social-democrații, în vederea unui „guvern de armistițiu”.

„Dacă există acest guvern de armistițiu din care să facă parte PNL, PSD și UDMR, PNL trece peste hotărârile pe care le-a dat? Dacă trece și e corect, nu e mai bine, ca dovadă de bună-credință și ca să mă convingă că nu e alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate scenariile de până acum, să dea acea hotărâre?”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar putea reprezenta o variantă pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu a menționat că acesta „și-a făcut treaba ca ministru al Finanțelor”.

„Eu n-aș vrea să vorbesc de Nazare sau de alții. Eu întreb: de ce n-a fost bun Tomac și ne întoarcem la prima propunere? Era la fel, un guvern de acest tip.

Eu cu Eugen Tomac n-am fost în aceeași tabără politică, dar am avut acest scenariu pe masă și unii s-au încăpățânat să zică nu. Și acum revenim la propunerea pe care inițial a avut-o președintele?

Președintele așa a zis. Singura variantă care pare că e o soluție în acest moment e să avem un guvern de scurtă durată, de armistițiu, cu un prim-ministru de acest tip și care să ducă lucrurile pentru o perioadă, să spunem, limitată. Am spus eu nu la acest scenariu?”, a declarat liderul PSD.

„Au spus că mă votează, iar a doua zi au inventat altceva”

Întrebat despre afirmațiile potrivit cărora evită responsabilitatea de a deveni premier, Grindeanu a respins acuzațiile și a susținut că și-a asumat public această posibilitate.

„Am ieșit și spuneau că, dacă iese Grindeanu și își asumă, îl votăm. Am ieșit. Și? Ce s-a întâmplat? Au inventat altceva a doua zi. Românii văd lucrurile astea. Eu am ieșit și ei, a doua zi, au inventat altceva”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Editor : Ș.A.

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