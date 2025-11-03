Live TV

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: INQUAM/Sabin Cirstoveanu

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre venirea lui Ilie Bolojan în plen, amânată de şeful Executivului, din cauza programului, că în acest moment, colegii lui de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, să facă o potrivire de calendar, el adăugând că în mod clar, va veni.


„Având în vedere că în ultima săptămână au avut loc anumite evenimente care necesită explicaţie, asta a fost motivul pentru care Parlamentul, Camera Deputaţiilor, l-a invitat pe primul ministru pentru a informa pe români în ce situaţie suntem şi care sunt planurile de viitor. Am primit de dimineaţă informarea de la guvern (..) că nu poate să vină. În acest moment, colegii mei de la cabinet iau legătura cu cabinetul primului ministru, astfel încât să facă, să spunem, o potrivire de calendar ca la o dată viitoare, primul ministru să vină”, a spus preşedintele interimar al PSD, despre faptul că premierul nu a ajuns la plen, la Ora Prim-ministrului.

Sorin Grindeanu a arătat că PSD a cerut şi prezenţa ministrului Apărării şi a ministrului de Externe. „Astea sunt lucruri pe care colegii mei le-au cerut în Biroul Permanent. Hai să vedem. În mod clar, va veni”, a menţionat el.

Sorin Grindeanu a mai spus că a aflat despre retragerea parţială a trupelor odată cu presa. ”Nu ştiu care e procedura. Chiar nu ştiu. Sunt om totuşi cu experienţă, am avut destule, să spunem, situaţii în care, normal, eşti informat. Nu am fost informat, din acest punct de vedere. (..) Am văzut o clarificare de la primul ministru, care spunea şi dânsul că aflase de luni. Noi am aflat miercuri. Mai puţin important, până la urmă, acest lucru. Haideţi să vedem în ce situaţie suntem, care este radiografia la zi şi care sunt planurile noastre”, a spus Grindeanu.

Grindeanu a mai spus că „avem o tăcere de câteva zile, din acestă perspectivă a securităţii României”.

„Asta era o ocazie foarte bună să vii să explici în ce situaţie suntem şi ce vrem să facem pe viitor. Nimic legat de conflict şi aşa mai departe. (…) Eu cred că fiecare român responsabil are aceste nevoi legate de a şti ce se întâmplă cu securitatea României, cum suntem, în ce situaţie suntem şi ce avem de gând să facem pe viitor. Aici nu e vorba de Sorin Grindeanu, preşedintele Camerei. Pentru asta, eu credeam că e o oportunitate pentru prim-ministru să vină să informeze pe români în ce situaţie suntem şi ce planuri avem de viitor”, a menţionat el.

 

