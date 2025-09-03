Live TV

Grindeanu, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Este opțiunea lor personală, nu de partid

Data actualizării: Data publicării:
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24

Președintele interimar al PSD spune că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu reprezintă partidul la controversata vizită la Beijing, unde s-au fotografiat alături de dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jon Un. Linia PSD e proeuropeană, a adăugat Grindeanu.

„Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală. Linia PSD o știți, e proeuropeană”, a săus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar trebui să se delimiteze de această vizită, în condițiile în care Năstase și Dăncilă au fost premieri din partea PSD, Grindeanu a spus: „Eu, dacă aș fi fost în locul lor, în mod sigur aș fi evitat asemenea asemenea situații. Dar repet, este opțiunea personală, nu de partid, n-are nicio legătură. Este opțiunea personală atât a domnului Năstase, cât și a doamnei Dăcilă”.

Întrebat dacă e loc de relații mai strânse între România și China, Grindeanu a spus: „E loc de relații mai strânse cu Statele Unite ale Americii și e loc de relație și mai strânsă cu Uniunea Europeană. Astea sunt drumurile pe care noi trebuie să mergem, neexcluzându-se unul pe celălalt, ci fiind complementare.”

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a reacționat spunând că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin”. Ea a adăugat că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin”.

Foștii premieri PSD se află la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă penteu comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi apar într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Digi Sport
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adrian nastase da mana cu xi jinping
Oana Țoiu, reacție după ce Năstase s-a pozat cu dictatorii lumii...
adrian nastase da mana cu xi jinping
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de...
Ultimele știri
„A fost principalul oaspete”. Cum a reflectat presa aservită Kremlinului parada grandioasă organizată de către Xi Jinping
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului într-o singură zi. Ședința-maraton pentru dezbateri și vot ar putea avea loc sâmbătă
„I-a trădat încrederea”. Un bărbat din India a primit pedeapsa cu moartea după ce și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Beijing arme
Ce arme a prezentat China la parada militară de la Beijing: triada nucleară, drone și rachete hipersonice anti-navă
Donald Trump.
Trump susţine că Rusia, China şi Coreea de Nord „conspiră” împotriva SUA. Mesajul ironic transmis de președintele american
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„China e de neoprit”, asigură președintele Xi Jinping. Paradă militară uriașă la Beijing, în prezența lui Putin și a lui Kim Jong Un
profimedia-1014998920
Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu a afirmat că i-a transmis lui Ilie Bolojan ce avea de spus despre o posibilă demisie: Nu o văd ca pe o pârghie politică
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Andreea Bălan face dezvăluiri despre George Burcea și fosta lui iubită, Viviana Sposub. „Ea era doar o...