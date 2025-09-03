Grindeanu, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Este opțiunea lor personală, nu de partid

Președintele interimar al PSD spune că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu reprezintă partidul la controversata vizită la Beijing, unde s-au fotografiat alături de dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jon Un. Linia PSD e proeuropeană, a adăugat Grindeanu.

„Nu e vorba de ce mă supără pe mine sau nu. E opțiunea dânșilor, opțiunea personală. Linia PSD o știți, e proeuropeană”, a săus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar trebui să se delimiteze de această vizită, în condițiile în care Năstase și Dăncilă au fost premieri din partea PSD, Grindeanu a spus: „Eu, dacă aș fi fost în locul lor, în mod sigur aș fi evitat asemenea asemenea situații. Dar repet, este opțiunea personală, nu de partid, n-are nicio legătură. Este opțiunea personală atât a domnului Năstase, cât și a doamnei Dăcilă”.

Întrebat dacă e loc de relații mai strânse între România și China, Grindeanu a spus: „E loc de relații mai strânse cu Statele Unite ale Americii și e loc de relație și mai strânsă cu Uniunea Europeană. Astea sunt drumurile pe care noi trebuie să mergem, neexcluzându-se unul pe celălalt, ci fiind complementare.”

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a reacționat spunând că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin”. Ea a adăugat că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin”.

Foștii premieri PSD se află la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă penteu comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi apar într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

