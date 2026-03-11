Live TV

Video Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de comportamente nu sunt tolerate

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu parlament
Inquam Photos / George Călin
Din articol
Votul Parlamentului și parteneriatul cu SUA Posibil impact asupra prezenței militare americane

Sorin Grindeanu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, i-a avertizat miercuri pe parlamentarii opoziției care au perturbat ședința plenului comun cu vuvuzele în timpul dezbaterilor pentru aprobarea deciziei CSAT privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și comunicații satelitare.

Grindeanu a explicat, după ședința de plen, că încearcă să acorde cuvântul tuturor grupurilor parlamentare, însă a decis să oprească dezbaterea „atunci când lucrurile au degenerat”.

„Asta nu înseamnă că cei care au încălcat regulamentul vor rămâne nepedepsiți, pentru că există în regulament diverse pedepse pe care n-am nicio ezitare să le aplic, pornind inclusiv de la reducerea indemnizației și toate lucrurile pe care le știți. Asemenea comportamente, din punctul meu de vedere, nu își au locul”, a continuat președintele Camerei Deputaților.

Votul Parlamentului și parteneriatul cu SUA

Liderul PSD a salutat decizia Parlamentului de a încuviința propunerea CSAT.

„Faptul că există parlamentari gălăgioși, faptul că există parlamentari care se opun, până la urmă, acestui demers țin de credința fiecăruia dintre ei. Eu sunt bucuros că acest act a fost adoptat, că a fost o majoritate largă și că România a dovedit, prin această hotărâre și prin acest vot, că dorește întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite și că este un partener solid al Statelor Unite ale Americii”, a spus Grindeanu.

Întrebat ce garanții primesc românii că bazele din România nu vor fi folosite pentru a lovi Iranul, liderul PSD a răspuns: „Toate lucrurile legate de acțiunile militare se vor desfășura conform cererilor aprobate, conform informărilor pe care dumneavoastră știți că le avem și au fost trimise către Parlament”.

„Există momente în istoria fiecărui stat când trebuie să ne asumăm anumite decizii, iar astăzi Parlamentul și-a asumat această decizie”, a adăugat el.

Citește și: Grindeanu: PSD va decide duminică dacă votează bugetul și dacă depune amendamente

Posibil impact asupra prezenței militare americane

Întrebat dacă decizia de astăzi ar putea fi folosită pentru negocieri cu SUA privind o prezență sporită a forțelor americane, Grindeanu a spus: „Așa aș discuta lucrurile, este adevărat”.

„Știți, am văzut diverse luări de poziție astăzi mai devreme ale unora, care spuneau «domne', facem acest lucru, dar haideți să ne reintroducă în Visa Waiver, ș.a.m.d». Mie nu mi se pare că lucrurile pot fi privite din această perspectivă, dar pot fi privite dintr-o altă perspectivă, cea care ține de o prezență sporită a Statelor Unite, a capacităților militare și a capabilităților militare ale Statelor Unite în România”, a mai precizat liderul PSD.

„Asta, da, cu asta aș putea fi de acord, atâta timp cât aceste baze sunt folosite și își arată utilitatea. Acesta este un lucru pe care cred eu că ar trebui să îl cerem”, a încheiat Grindeanu.

Parlamentarii AUR au făcut scandal, miercuri în plenul comun, folosind huiduieli și vuvuzele, ceea ce l-a determinat pe președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să supună votului suspendarea dezbaterilor.

Proiectul de hotărâre, prin care Parlamentul ia act de scrisoarea președintelui Nicuşor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, a fost adoptat de plenul comun cu 272 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă”, cinci abțineri și doi parlamentari care nu au votat.

Editor : Ana Petrescu

Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
