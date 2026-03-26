Live TV

Grindeanu duce scandalul din Coaliție la Bruxelles: i-a vorbit Robertei Metsola despre referendumul din PSD și a criticat Guvernul

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Sursa foto: Facebook
Din articol
Grindeanu, în discuțiile cu Metsola: Dorim un premier care să livreze încredere, nu austeritate

Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Roberta Metsola căreia i-a transmis că PSD a început un referendum intern pentru a analiza ieșirea sau nu de la guvernare. Liderul PSD a profitat de ocazie pentru un nou atac la adresa Guvernului și i-a transmis președintei Parlamentului European că partidul premierului Ilie Bolojan se apropie de extremiști.

Sorin Grindeanu se află zilele acestea la Bruxelles pentru a discuta cu socialiștii europeni despre planul PSD privind guvernarea, înainte de consultarea internă din partid care va avea loc pe 20 aprilie. În acest context, liderul social-democraților a avut o întâlnire și cu președinta Parlamentului European, dar ar urma să discute și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

În discuțiile purtate cu Roberta Metsola, liderul PSD a subliniat cum Executivul de la București a întârziat cu măsurile pentru combaterea creșterii prețurilor pentru combustibil.

„Am discutat astăzi la Bruxelles cu doamna Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării.

I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Grindeanu, în discuțiile cu Metsola: Dorim un premier care să livreze încredere, nu austeritate

Liderul PSD mai spune că i-a explicat șefei Legislativului european că social-democrații vor să guverneze cu un premier care „să livreze încredere, nu austeritate”. În plus, i-ar fi transmis că partidul premierului se apropie de extremiști.

„Totodată, i-am explicat președintelui Parlamentului European că #PSD a demarat o amplă consultare internă care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv. Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță - nu exclusiv austeritate!

„Am reafirmat că urmărim cu îngrijorare apropierea dintre PNL și AUR”

Am reafirmat că excludem orice variantă de colaborare politică cu AUR și că urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”, a mai scris Grindeanu.

Conducerea PSD a decis, în urma unei ședințe care a avut loc luni dimineață, că referendumul intern privind ieșirea sau nu de la guvernare va avea loc pe 20 aprilie, chiar dacă liderii formațiunii au anunțat încă din decembrie anul trecut o consultare internă. Până atunci, liderii partidului vor avea discuții cu membrii din teritoriu.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

