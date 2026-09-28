Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după anunțul AUR că nu va participa la votul pentru Guvernul Mureșan, că le va propune social-democraților să fie prezenți în plen pentru a asigura cvorumul. Grindeanu a spus că absența AUR din comisii și plen este „încă o dovadă” că formațiunea i-a ținut „în funcție până acum pe Bolojan și pe restul”.

Întrebat dacă PSD va fi în sala de plen, chiar dacă nu va vota, ci doar să asigure cvorumul, Grindeanu a spus:

„O să avem o ședință cu grupul reunit la ora 13:00. Propunerea pe care le-o voi face colegilor meu este ca da, să fim în sală pentru că altfel nu va fi cvorum. Având în vedere anunțul celor de la AUR, vom prelungi momentul în care va exista acest vot negativ”, a spus el.

„Dar aș interpreta această absență a celor de la AUR, și din comisii, și din plen, ca încă o dovadă, mai ales văzând anunțul de dimineață cum negociează AUR cu toată lumea, încă o dovadă că cei care i-au ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul, sunt cei de la AUR”, a mai adăugat Grindeanu.

Președintele PSD a mai afirmat că le va propune colegilor săi să meargă în sală și să asigure cvorumul, „cum la fel, vor merge colegii mei în comisii. Vor face audieri, vor pune întrebări. Pentru fiecare dintre cei care sunt pe lista de potențiali miniștri”.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat luni dimineață, într-un mesaj pe Facebook, că parlamentarii formațiunii nu vor participa la lucrările comisiilor și nici la ședința de plen pentru votul Guvernului Mureșan. Simion a spus că AUR nu va vota Cabinetul și că formațiunea a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru formarea unui Guvern stabil.

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Editor : C.S.