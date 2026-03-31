Sorin Grindeanu le cere colegilor de Coaliție de la PNL și USR „să se abțină de la lecții”, după ce premierul Ilie Bolojan a lăsat de înțeles că strategia social-democraților, care cer schimbări în Guvern fără să se gândească la consecințe, reprezintă o aroganță politică. „Să vorbești de aroganță acum de la Palatul Victoria e un pic de râs”, a declarat liderul PSD.

„Să vorbești de aroganță venind acum dinspre Palatul Victoria e un pic de râs, dacă nu de plâns. PSD va decide pentru PSD, ținând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecții celor de la PNL. Nu vom spune celor de la PNL și USR ce să facă.

Noi excludem din start să facem alianță politică cu partide extremiste. Și, în al doilea rând, nu vom vota și nu vom susține un guvern minoritar. Acum nu pot să anticipez și nu știu ce vor vota colegii mei, dar imediat după vot o să vă anunț ce acțiuni vom face, având în vedere decizia politică ce se va lua”, a declarat Sorin Grindeanu marți, la Brașov, întrebat ce părere are despre declarația premierului Ilie Bolojan.

Liderul PSD i-a invitat pe reprezentanții USR și PNL să aibă decență.

„I-aș invita puțin la decență pe colegii din coaliție, și de la PNL, și de la USR. Eu nu mi-am permis să le dau lecții despre cum să se organizeze. Să se abțină de la lecții. Noi decidem pentru noi. Un soi de decență n-ar strica”, a mai precizat acesta.

Bolojan vorbește despre aroganță politică la PSD

Premierul Ilie Bolojan a vorbit luni, într-un interviu la Digi24, despre situaţia din interiorul Coaliţiei şi din PSD, precizând că s-a escaladat cu această tensiune şi e posibil să avem o criză în perioada următoare. Șeful Executivului a vorbit și despre o aroganță politică la PSD.

„Schimbarea unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganţă politică, dintr-un calcul de poziţionare politică, fără să te gândeşti la efectele pe care le generezi şi ce pui în loc şi ce este de făcut pentru a rezolva problemele, înseamnă, cum să vă spun, că nu ţi-ai calculat corect acţiunile şi mai ales că nu te-ai gândit la ceea ce înseamnă, totuşi, interesul ţării noastre în această perioadă”, a spus Bolojan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.