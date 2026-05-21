Liderul PSD a intervenit în scandalul privind realizarea mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti, după ce premierul a spus că există „probleme serioase” acolo și a informat Ambasada SUA cu privire la eșecul proiectului. Acum, Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să rămână în „limitele stabilite de Constituție”, pentru că a fost demis. „Nu poate pune sub semnul întrebării parteneriate strategice”, mai spune Grindeanu.

„Simțim nevoia să îl avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele stabilite de Constituție pentru un guvern demis și un premier demis, care are prerogative doar în administrarea treburilor curente ale țării.

Ceea ce face acum premierul demis, care și-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuție parteneriate și proiecte strategice ale României și să slăbească companii strategice ale statului român”, a transmis Sorin Grindeanu, joi, la Parlament.

Liderul PSD susține că proiectul de la Doicești este un proiect strategic pentru România și o componentă importantă a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite. „Luările de poziție ale premierului nu se înscriu, în niciun caz, în linia constituțională a atribuțiilor unui guvern interimar.

Trebuie să înțeleagă că este un premier demis și că nu poate pune sub semnul întrebării parteneriate strategice ale României. Prin aceste declarații slăbește poziția unei companii naționale precum Nuclearelectrica, iar efectele se văd inclusiv pe bursă”, a mai spus Grindeanu.

De unde a plecat totul: Bolojan acuză eșecul proiectului

Reacția liderului PSD vine după ce Ilie Bolojan a spus, vineri, că realizarea mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti a consumat peste 240 de milioane de dolari până acum şi vom rămâne doar cu un teren şi cu nişte hârtii. Premierul interimar a mai spus că responsabilă pentru eşecul proiectului este conducerea Nuclearelectrica, pentru că nu s-a asigurat că investiţiile făcute au un rezultat viabil.

În plus, Bolojan ar fi informat ambasada SUA cu privire la problemele proiectului. „Mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent”, a declarat premierul interimar.

Cu un atac a venit și fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan. Acesta i-a transmis premierului că SMR Doicești nu este un proiect politic, ci unul strategic: „Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile”.

Editor : A.G.