Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că „poate să facă alianță cu AUR”: „Exclud total”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, precizând că nu își dorește ca partidul să iasă din coaliţia actuală. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus că cei care consideră că nu își face datoria pot depune moțiune de cenzură alături de AUR, ca Guvernul să plece acasă. 

Grindeanu a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută în judeţul Olt, dacă poate garanta ca preşedinte al social-democraţilor că nu va legitima extremismul politic printr-o alianţă cu AUR.  

„Noi am hotărât să intrăm în alianţă cu PNL, USR, UDMR şi minorităţi, nu doar 100 de oameni din Comitetul Politic Naţional, ci am făcut un vot extins în partid, aproape 5.000 de oameni au votat pentru intrarea în această coaliţie. Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie de care vorbiţi dumneavoastră PSD - AUR. Nici nu am discutat aşa ceva”, a declarat Grindeanu.

Acesta a explicat că un astfel de scenariu este valabil doar dacă PSD iese din actuala coaliţie, ceea ce nu doreşte.

„Ca să fim intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală ceea ce nu ne dorim. Nu e o chestiune pe care vreau să o comentez, fiindcă n-am de ce. PSD-ul, în momentul în care a decis să intre în această coaliţie, înţelegem să fim parteneri serioşi, oameni care îşi aduc plus valoarea prin politicile publice propuse acestei coaliţii şi acestei guvernări. N-avem alte gânduri în acest moment. Exclud total”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a afirmat, recent, că, dacă Executivul va continua „pe aceeaşi linie” în ceea ce priveşte schimbarea prin lege a condiţiilor de pensionare a magistraţilor şi dacă şi viitoarea lege va fi considerată neconstituţională, Guvernul ar trebui „să plece”.

Întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece prin demisia premierului sau printr-o moţiune de cenzură pe care să o voteze PSD, Grindeanu a răspuns: „Prea puţin importantă nuanţa, trebuie să plece”.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, a mai spus Grindeanu.

În replică, Bolojan a declarat că „orice partid care consideră că nu-și face datoria poate depune moțiune de cenzură cu AUR, ca Guvernul să plece acasă”.

„În condiţiile în care orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria, are posibilitatea să depună moţiune de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament în aşa fel încât, cu AUR cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a afirmat Bolojan, joi seară, la Antena 3 CNN.

„Eu pot să plec mâine, dar să mi să spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni”, a mai spus premierul.

În cazul în care actuala coaliţie eşuează, aritmetica parlamentară ar permite PSD să facă o altă majoritate doar cu AUR.

 

