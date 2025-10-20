Live TV

Video Grindeanu, după ce CCR a picat legea pensiilor magistraților: „E clar că s-a mers pe repede-nainte. Bolojan să nu-și dea demisia”

Data actualizării: Data publicării:
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților, că lucrurile „au fost făcute pe repede înainte”, urmând ca mâine să propună în ședința Coaliției formarea unui grup de lucru care să refacă legea.

Grindeanu spune că va propune colegilor din Coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii pensiilor magistraților.

„Mâine la Coaliție am sa le propun colegilor să formam rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistrați, pe care să o propună Parlamentului sau sa fie reasumată de către Guvern, procedural o să decidem în Coaliție, astfel încât să închidem rapid acest subiect. Dacă e adevărat ce a apărut pe surse, că a fost respinsă pe formă, adică pe lipsa avizului de la CSM, încă nu avem comunicatul, înseamnă că integralitate această lege este neconstituțională, deci trebuie reluată procedura. E clar că trebuie să existe și dialog, e clar că s-a mers cumva pe repede înainte, e clar că acest grup trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și ceilalți actori relevanți din acest domeniu, pentru că trebuie să existe o reglementare pe legea pensiilor magistraților. În acestă forma nu se poate continua”, a declarat el. 

„Să ştiţi că e pentru prima oară când am simţit că se poate face această lege, că putem să îndreptăm această injustiţie până la urmă, că nu e vorba de justiţie, e vorba de injustiţie. Şi am simţit, inclusiv din partea lor dorinţa de a găsi o soluţie. Ceea ce au spus diverse structuri sau diverşi actori în domeniu a fost că n-au fost ascultaţi. Hai, uite, vin mâine cu această propunere să facem acest grup de lucru, să vedem ce au de spus, să scoatem rapid o soluţie care poate să fie asumată sau poate să treacă prin Parlament”, adaugă șeful PSD.

Întrebat dacă Bolojan ar trebuie să-și dea demisia după decizia CCR, Grindeanu a răspuns: „Spre deosebire de alți colegi din Coaliție, eu am spus de la bun început că nu trebuie să-și dea demisia. Îmi mențin punctul de vedere”.

Curtea Constituțională a admis azi sesizarea ICCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea ce înseamnă că reforma propusă de Guvern nu poate fi aplicată.

Citește și: Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care le tăia pensiile

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5...
nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Ce se întâmplă cu protestul magistraților, după ce Curtea...
Explozie în Rahova.
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după...
Ultimele știri
Prima evaluare Schengen: România, lăudată de Comisia Europeană pentru protejarea granițelor UE
Stolojan, despre decizia CCR: O nouă palmă dată românilor și încă o lovitură la încrederea și așa scăzută a oamenilor în justiție
Ce spune Dominic Fritz despre o demisie a lui Ilie Bolojan de la șefia Guvernului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru, despre reforma pensiilor magistraților după decizia CCR: „Guvernul nu abandonează aici subiectul”
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Aş organiza un referendum privind vârsta de pensionare a magistraţilor. Ar închide acest subiect
Ludovic Orban participa la sedinta de constituire a filialei Partidului Forta Dreptei Mehedinti, in Drobeta Turnu Severin, 2 iulie 2022.
Ludovic Orban, consilierul președintelui, după decizia CCR: „Nu există niciun temei ca premierul să își depună mandatul”
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Explicațiile unui fost judecător, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților: E total neconstituțională și discriminatorie
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...