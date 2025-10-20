Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a declarat luni, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind pensiile magistraților, că lucrurile „au fost făcute pe repede înainte”, urmând ca mâine să propună în ședința Coaliției formarea unui grup de lucru care să refacă legea.

Grindeanu spune că va propune colegilor din Coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii pensiilor magistraților.

„Mâine la Coaliție am sa le propun colegilor să formam rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistrați, pe care să o propună Parlamentului sau sa fie reasumată de către Guvern, procedural o să decidem în Coaliție, astfel încât să închidem rapid acest subiect. Dacă e adevărat ce a apărut pe surse, că a fost respinsă pe formă, adică pe lipsa avizului de la CSM, încă nu avem comunicatul, înseamnă că integralitate această lege este neconstituțională, deci trebuie reluată procedura. E clar că trebuie să existe și dialog, e clar că s-a mers cumva pe repede înainte, e clar că acest grup trebuie să aibă dialog cu asociațiile de magistrați și ceilalți actori relevanți din acest domeniu, pentru că trebuie să existe o reglementare pe legea pensiilor magistraților. În acestă forma nu se poate continua”, a declarat el.

„Să ştiţi că e pentru prima oară când am simţit că se poate face această lege, că putem să îndreptăm această injustiţie până la urmă, că nu e vorba de justiţie, e vorba de injustiţie. Şi am simţit, inclusiv din partea lor dorinţa de a găsi o soluţie. Ceea ce au spus diverse structuri sau diverşi actori în domeniu a fost că n-au fost ascultaţi. Hai, uite, vin mâine cu această propunere să facem acest grup de lucru, să vedem ce au de spus, să scoatem rapid o soluţie care poate să fie asumată sau poate să treacă prin Parlament”, adaugă șeful PSD.

Întrebat dacă Bolojan ar trebuie să-și dea demisia după decizia CCR, Grindeanu a răspuns: „Spre deosebire de alți colegi din Coaliție, eu am spus de la bun început că nu trebuie să-și dea demisia. Îmi mențin punctul de vedere”.

Curtea Constituțională a admis azi sesizarea ICCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea ce înseamnă că reforma propusă de Guvern nu poate fi aplicată.

