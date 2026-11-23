Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că după finalizarea reformei cu privire la administraţia publică locală şi a celei cu privire la aparatul central al statului trebuie făcută şi o descentralizare.

Grindeanu a fost întrebat de ce în paralel cu reforma administrativ-teritorială nu s-a luat în calcul şi o descentralizare a atribuţiilor statului.

„Să ştiţi că am discutat în timpul şedinţei despre acest lucru. După ce facem reforma administraţiei publice locale, după ce facem reforma statului, pe care o coordonează Marian Neacşu, odată încheiate cele două reforme este obligatoriu să vii cu a treia, cea legată de descentralizare. Statul, în final, un stat modern trebuie să îşi păstreze două atribuţii, cea de reglementare şi cea de control”, a spus acesta la sediul central al PSD după reuniunea Biroului Permanent Naţional al partidului.

El a subliniat că descentralizarea şi cele două reforme ale administraţiei publice nu pot fi făcute împreună.

„Nu merg împreună, pentru că prima oară trebuie să faci reorganizarea administrativ-teritorială, după aceea să faci instituţiile, să elimini multe dintre ele, după care acele instituţii să le duci ca decizie la noile judeţe, să spunem, care vor apărea, iar statul trebuie să îşi păstreze doar cele două componente, cea de reglementare şi cea de control”, a afirmat preşedintele PSD.

Editor : C.L.B.