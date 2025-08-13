Live TV

Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării multinaționalelor: „Un pas necesar, dar nu suficient”

sorin grindeanu face declaratii la guvern
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că a avut o întrevedere cu ministrul Finanțelor și că noua formulă de taxare a multinaționalelor este „un pas necesar, dar nu suficient”. Liderul social-democraților spune că a convenit cu Alexandru Nazare ca în perioada următoare să fie analizate măsuri suplimentare precum triplarea impozitului pe marile averi și creșterea taxelor pe criptomonede.

„Am avut astăzi o primă întâlnire cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul căreia am abordat situația finanțelor publice. Salutăm măsura care prevede blocarea înstrăinării profiturilor în cazul multinaționalelor, ca primă etapă dintr-o reformă mai amplă privind un sistem fiscal echitabil.

Consider că este un pas necesar, dar nu suficient. Trebuie să continuăm în această direcție pentru diminuarea optimizărilor fiscale, astfel încât povara austerității să nu fie pusă doar pe umerii persoanelor vulnerabile și a clasei de mijloc”, a scris liderul PSD, miercuri, pe Facebook.

Citește și: Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare anunță o nouă formulă de taxare a multinaționalelor: „Schimbăm paradigma

Astfel, Sorin Grindeanu spune că a convenit cu ministrul Finanțelor să fie analizate următoarele propuneri:

• suprataxarea averilor mari (triplarea impozitului pe marile averi)

• majorarea taxării câștigurilor realizate din speculații de capital pe termen scurt

• creșterea impozitării de la 10% la 16% pe câștigurile din veniturile din criptomonede

• creșterea de zece ori a amenzilor pentru fiecare angajat fără contract de muncă 

• termene mai scurte pentru limitarea perioadei în care o firmă poate rămâne în insolvență

• interzicerea înființării de noi firme de către asociați/administratori în insolvență

„Un punct vital rămâne continuarea marilor proiecte de infrastructură și a investițiilor publice prin Programul Național Anghel Saligny. Rectificarea bugetară trebuie să țină cont de nevoile de dezvoltare ale României”, a mai scris social-democratul, precizând că discuțiile cu ministrul Finanțelor vor continua în perioada următoare. 

La începutul săptămânii, luni, Sorin Grindeanu anunța că formațiunea sa nu va mai participa la ședințele Coaliției de guvernare până când Guvernul nu adoptă un pachet de măsuri pentru eliminarea privilegiilor.

Acest pachet trebuie să conţină reducerea indemnizaţiilor pentru directori şi Consilii de Administraţie, reducerea numărului de membri, dar şi alte măsuri; „În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate PSD va reveni la şedinţele coaliţiei”, a transmis Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD a spus că vrea să se întâlnească cu ministrul Finanțelor pentru a vedea stadiul la zi al execuţiei bugetare, dar şi stadiul rectificării bugetare.  

Citește și: Guvernare comună PSD–AUR? Simion o vede inevitabilă, liderii PSD păstrează tăcerea

