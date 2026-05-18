Live TV

Grindeanu, după discuția cu Nicușor Dan: „Toate lucrurile sunt blocate de Ilie Bolojan. E un fel de zombie politic”

Data publicării:
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
„Bolojan e adeptul a două blocuri mari politice” „L-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa premierului în exercițiu Ilie Bolojan, după discuțiile de azi de la Palatul Cotroceni organizate de președintele Nicușor Dan, în vederea rezolvării ecuației guvernamentale și găsirea unei soluții de Cabinet, după ce Guvernul Bolojan a picat la votul moțiunii de cenzură. În opinia lui Grindeanu, Bolojan se află în campanie prezidențială și îl interesează 2030. El a adăugat că în acest moment, Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie şi toate lucrurile sunt blocate din cauza unui singur om, relatează News.ro.

„Preşedintele, la această întâlnire a vrut mai mult să afle care sunt constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii ruşii peste care niciunul dintre partide nu poate să treacă. Noi am spus că nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan, dovadă că în urmă cu două săptămâni a trecut o moţiune de cenzură cu cel mai mare număr de voturi din istorie. În acest moment Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu, la Antena 1.

El a arătat că a doua linie roşie ar fi cea legată de o majoritate cu partide care nu sunt pro-occidentale.

„Acest lucru de asemenea l-am spus public şi de asemenea faptul că nu vom susţine un guvern minoritar PNL-USR. Astea sunt lucrurile pe care le-am transmis”, a afirmat Grindeanu.

„În acest moment toate lucrurile sunt blocate din cauza unui singur om, Ilie Bolojan”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a declarat că la următoarea întâlnire, preşedintele, strângând azi propunerile, va veni cu o propunere de premier, el subliniind că PSD îşi doreşte să se iasă cât mai repede din Criză. „Stăm şi negociem până când găsim o soluţie. Cu Ilie Bolojan pot să negociez, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru”, a mai afirmat liderul PSD.

„Bolojan e adeptul a două blocuri mari politice”

În opinia sa, „domnul Ilie Bolojan este adeptul următoarei filozofii politice, trebuie să existe două blocuri mari în România, unul de tip progressist, de aceea duce PNL-ul spre USR şi altul de tip suveranist, iar PSD-ul şi toate partidele de la centrul, centru stânga, centru dreapta trebuie să aibă rolul diminuat, astfel încât, în contrapodere, tot timpul e legibil să fie acest pol, să spunem, progresist. Este un calcul politic, din prima zi în care noi am intrat în această coaliţie”.

El a precizat că PNL-ul a fost non-stop la guvernare, cinci ani având prim-ministru şi un an a avut PSD-ul.

„Am încercat de bună credinţă să venim în această coaliţie. in prima secundă, noi am fost priviţi în două moduri, pe de-o parte, sac de box, pentru a vorbi despre moştenirea grea şi toate lucrurile pe care le ştiţi de anul trecut, sar, pe de altă parte, rezervor de voturi atunci când aveai nevoie în Parlament să-ţi asumi diverse lucruri. Undeva să stăm în colţ cuminţi, nu avem voie, să arătăm batistuţa, cu unghiile tăiate. Cam asta trebuia să se întâmple. (..) Prin moţiunea de cenzură, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, de fapt, noi am arătat un plan politic pe care Ilie Bolojan îl avea în cap, şi anume, ceea ce vă spuneam mai devreme, unirea PNL cu USR, crearea unui pol progresist de dreapta care să se contrapună la cine, la partidele de tip suveranist”, a explicat Grindeanu.

„Aţi auzit, dumneavoastră, în aceste 11 luni, mai multe atacuri din partea lui Bolojan, a USR-ului şi a parte din PNL la PSD au fost sau la AUR? Aceste lucruri confirmă acest scenariu”, a menţionat Grindeanu, arătând că, faptul că PSD a făcut această mişcare, de fapt, a fost ca un catalizator şi a adus mai rapid în discuţii aceste mişcări politice.

„L-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale”

Sorin Grindeanu a mai afirmat că „Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială”. „Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea, în acest moment, există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale şi asta nu v-o spun eu, poate să v-o spună şi liderii fostei coaliţii, în care a tot încercat, până în ultim moment, să fie candidat la alegerile prezidenţiale”, a mai declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că „este evident că îşi doreşte şi că asta joacă în acest moment”.

„Vă spun că până în ultimul moment a dorit să candideze, dar asta-i de domeniul trecutului. N-a putut să candideze, neavând susţinere. Ceea ce îşi doreşte acum şi dânsul şi echipa din spatele dumniei sale, este candidatura la alegerile prezidenţiale. E evident pentru toată lumea. Îl anunţ că mai avem patru ani până la alegerile prezidenţiale. (..) Dacă vrea să candideze şi vrea, că despre asta e vorba în aceste zile, domnia sa nu vrea să deblocheze situaţia politică din România şi să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-şi clădească statuia în care să candideze, peste patru ani”, a mai spus Grindeanu.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
sondaj
3
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu
„Apelul” lui Sorin Grindeanu către Ilie Bolojan: Pot negocia cu el, dar nu ca premier
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot, o premieră în ultimii șase ani
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: PSD să lase jocul ipocrit. E obligația lor morală să asigure guvernarea, dacă vor să mai conteze în vreun fel
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt oamenii luați în calcul pentru a conduce un Guvern tehnocrat. Lista scurtă discutată la Cotroceni (surse)
Nicușor Dan.
Apelul președintelui Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni: „Partidele să dea dovadă de responsabilitate”
Recomandările redacţiei
incendiu ro
Incendiu uriaș la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. A fost emis...
Mașină de poliție din Turcia
Atac armat în Turcia: Patru oameni au fost uciși şi alți opt au fost...
schengen romania
Spațiul Schengen, testat de crize și migrație. Ce arată noul raport...
Xi Jinping și Vladimir Putin
„O greșeală, tovarăși?” O dronă rusească a lovit o navă cu echipaj...
Ultimele știri
Aproape 500 de atacuri cibernetice au încercat să perturbe Eurovision 2026, anunță autoritățile austriece
Șeful serviciilor secrete finlandeze avertizează că Europa s-ar putea să nu se elibereze niciodată de dependența de tehnologia străină
Doi români sunt judecați pentru că au atacat cu cuţitul, la ordinul Iranului, un jurnalist din Londra
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Fanatik.ro
Bomba zilei în SuperLiga: Marius Baciu, noul antrenor al FCSB! Prima reacție a lui Gigi Becali. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Ei sunt oamenii pe care Rotaru i-a adus pentru titlu. Cât au costat transferurile făcute de finanțatorul...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...