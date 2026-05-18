Grindeanu, după discuția cu Nicușor Dan: „Toate lucrurile sunt blocate de Ilie Bolojan. E un fel de zombie politic”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un nou atac la adresa premierului în exercițiu Ilie Bolojan, după discuțiile de azi de la Palatul Cotroceni organizate de președintele Nicușor Dan, în vederea rezolvării ecuației guvernamentale și găsirea unei soluții de Cabinet, după ce Guvernul Bolojan a picat la votul moțiunii de cenzură. În opinia lui Grindeanu, Bolojan se află în campanie prezidențială și îl interesează 2030. El a adăugat că în acest moment, Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie şi toate lucrurile sunt blocate din cauza unui singur om, relatează News.ro.

„Preşedintele, la această întâlnire a vrut mai mult să afle care sunt constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii ruşii peste care niciunul dintre partide nu poate să treacă. Noi am spus că nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan, dovadă că în urmă cu două săptămâni a trecut o moţiune de cenzură cu cel mai mare număr de voturi din istorie. În acest moment Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu, la Antena 1.

El a arătat că a doua linie roşie ar fi cea legată de o majoritate cu partide care nu sunt pro-occidentale.

„Acest lucru de asemenea l-am spus public şi de asemenea faptul că nu vom susţine un guvern minoritar PNL-USR. Astea sunt lucrurile pe care le-am transmis”, a afirmat Grindeanu.

„În acest moment toate lucrurile sunt blocate din cauza unui singur om, Ilie Bolojan”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a declarat că la următoarea întâlnire, preşedintele, strângând azi propunerile, va veni cu o propunere de premier, el subliniind că PSD îşi doreşte să se iasă cât mai repede din Criză. „Stăm şi negociem până când găsim o soluţie. Cu Ilie Bolojan pot să negociez, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru”, a mai afirmat liderul PSD.

„Bolojan e adeptul a două blocuri mari politice”

În opinia sa, „domnul Ilie Bolojan este adeptul următoarei filozofii politice, trebuie să existe două blocuri mari în România, unul de tip progressist, de aceea duce PNL-ul spre USR şi altul de tip suveranist, iar PSD-ul şi toate partidele de la centrul, centru stânga, centru dreapta trebuie să aibă rolul diminuat, astfel încât, în contrapodere, tot timpul e legibil să fie acest pol, să spunem, progresist. Este un calcul politic, din prima zi în care noi am intrat în această coaliţie”.

El a precizat că PNL-ul a fost non-stop la guvernare, cinci ani având prim-ministru şi un an a avut PSD-ul.

„Am încercat de bună credinţă să venim în această coaliţie. in prima secundă, noi am fost priviţi în două moduri, pe de-o parte, sac de box, pentru a vorbi despre moştenirea grea şi toate lucrurile pe care le ştiţi de anul trecut, sar, pe de altă parte, rezervor de voturi atunci când aveai nevoie în Parlament să-ţi asumi diverse lucruri. Undeva să stăm în colţ cuminţi, nu avem voie, să arătăm batistuţa, cu unghiile tăiate. Cam asta trebuia să se întâmple. (..) Prin moţiunea de cenzură, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, de fapt, noi am arătat un plan politic pe care Ilie Bolojan îl avea în cap, şi anume, ceea ce vă spuneam mai devreme, unirea PNL cu USR, crearea unui pol progresist de dreapta care să se contrapună la cine, la partidele de tip suveranist”, a explicat Grindeanu.

„Aţi auzit, dumneavoastră, în aceste 11 luni, mai multe atacuri din partea lui Bolojan, a USR-ului şi a parte din PNL la PSD au fost sau la AUR? Aceste lucruri confirmă acest scenariu”, a menţionat Grindeanu, arătând că, faptul că PSD a făcut această mişcare, de fapt, a fost ca un catalizator şi a adus mai rapid în discuţii aceste mişcări politice.

„L-a interesat și anul trecut să candideze la alegerile prezidențiale”

Sorin Grindeanu a mai afirmat că „Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială”. „Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea, în acest moment, există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030. De fapt, l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale şi asta nu v-o spun eu, poate să v-o spună şi liderii fostei coaliţii, în care a tot încercat, până în ultim moment, să fie candidat la alegerile prezidenţiale”, a mai declarat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că „este evident că îşi doreşte şi că asta joacă în acest moment”.

„Vă spun că până în ultimul moment a dorit să candideze, dar asta-i de domeniul trecutului. N-a putut să candideze, neavând susţinere. Ceea ce îşi doreşte acum şi dânsul şi echipa din spatele dumniei sale, este candidatura la alegerile prezidenţiale. E evident pentru toată lumea. Îl anunţ că mai avem patru ani până la alegerile prezidenţiale. (..) Dacă vrea să candideze şi vrea, că despre asta e vorba în aceste zile, domnia sa nu vrea să deblocheze situaţia politică din România şi să avem un guvern rapid. Domnia sa vrea să-şi clădească statuia în care să candideze, peste patru ani”, a mai spus Grindeanu.

