Grindeanu, după întâlnirea cu preşedinta Adunării Naţionale a Franţei: „Îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană”

Sorin Grindeanu a avut, miercuri, la Paris, o întâlnire cu preşedinta Adunării Naţionale a Franţei, Yael Braun-Pivet, cu care a discutat despre Parteneriatul Strategic româno-francez şi realizarea de proiecte comune atât în sectorul energetic, cât şi în cel al transporturilor. „În calitate de preşedinte al celui mai mare partid din Parlament, îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană”, a transmis Grindeanu.

„În această dimineaţă am avut discuţii constructive despre cooperarea bilaterală cu preşedinta Adunării Naţionale a Franţei, doamna Yael Braun-Pivet. Parteneriatul Strategic dintre România şi Republica Franceză este puternic şi constituie un pilon fundamental al relaţiilor dintre cele două state. Ne dorim realizarea de proiecte comune atât în sectorul energetic, cât şi în cel al transporturilor. Un aspect important în această colaborare este dezvoltarea infrastructurii la Marea Neagră. Suntem interesaţi, în egală măsură, de protejarea intereselor agricultorilor români şi europeni, în contextul Acordului Mercosur”, se arată în mesajul postat de Sorin Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că atât partea română, cât şi cea franceză sunt conştiente că o agricultură puternică creşte relevanţa Uniunii Europene, inclusiv în actuala situaţie internaţională dificilă.

„În cadrul discuţiilor am apreciat şi parteneriatul solid franco-român în domeniul apărării. Consider că participarea Franţei ca naţiune-cadru a Grupului de Luptă al NATO de la Cincu, dar şi exerciţiile militare majore desfăşurate în România contribuie la consolidarea securităţii regionale. I-am mulţumit preşedintei Adunării Naţionale, Yael Braun-Pivet, precum şi parlamentarilor francezi, pentru sprijinul constant pe care Franţa l-a oferit României pe parcursul întregului proces de aderare la OCDE, o prioritate strategică a ţării noastre. În încheierea întrevederii am discutat inclusiv despre actuala situaţie politică din România. În calitate de preşedinte al celui mai mare partid din Parlament îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană", a precizat Grindeanu.

Editor : A.P.