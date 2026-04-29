Grindeanu, după întâlnirea cu preşedinta Adunării Naţionale a Franţei: „Îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană”

sorin grindeanu și preşedinta Adunării Naţionale a Franţei, Yael Braun-Pivet,
Sorin Grindeanu a avut, miercuri, la Paris, o întâlnire cu preşedinta Adunării Naţionale a Franţei, Yael Braun-Pivet.

Sorin Grindeanu a avut, miercuri, la Paris, o întâlnire cu preşedinta Adunării Naţionale a Franţei, Yael Braun-Pivet, cu care a discutat despre Parteneriatul Strategic româno-francez şi realizarea de proiecte comune atât în sectorul energetic, cât şi în cel al transporturilor. „În calitate de preşedinte al celui mai mare partid din Parlament, îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană”, a transmis Grindeanu.

„În această dimineaţă am avut discuţii constructive despre cooperarea bilaterală cu preşedinta Adunării Naţionale a Franţei, doamna Yael Braun-Pivet. Parteneriatul Strategic dintre România şi Republica Franceză este puternic şi constituie un pilon fundamental al relaţiilor dintre cele două state. Ne dorim realizarea de proiecte comune atât în sectorul energetic, cât şi în cel al transporturilor. Un aspect important în această colaborare este dezvoltarea infrastructurii la Marea Neagră. Suntem interesaţi, în egală măsură, de protejarea intereselor agricultorilor români şi europeni, în contextul Acordului Mercosur”, se arată în mesajul postat de Sorin Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că atât partea română, cât şi cea franceză sunt conştiente că o agricultură puternică creşte relevanţa Uniunii Europene, inclusiv în actuala situaţie internaţională dificilă.

„În cadrul discuţiilor am apreciat şi parteneriatul solid franco-român în domeniul apărării. Consider că participarea Franţei ca naţiune-cadru a Grupului de Luptă al NATO de la Cincu, dar şi exerciţiile militare majore desfăşurate în România contribuie la consolidarea securităţii regionale. I-am mulţumit preşedintei Adunării Naţionale, Yael Braun-Pivet, precum şi parlamentarilor francezi, pentru sprijinul constant pe care Franţa l-a oferit României pe parcursul întregului proces de aderare la OCDE, o prioritate strategică a ţării noastre. În încheierea întrevederii am discutat inclusiv despre actuala situaţie politică din România. În calitate de preşedinte al celui mai mare partid din Parlament îmi doresc să continuăm pe calea pro-europeană", a precizat Grindeanu.

Top Citite
Victoria Stoiciu
1
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
george simion sustine un discurs
3
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
alexandrin moiseev
4
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
soldați Ucraina
5
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă...
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Digi Sport
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că aruncă cu „minciuni”: Să-şi vadă cât mai poate câteva zile de treabă
ID170974-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
„Trebuie să scăpăm de acest prim-ministru”. Sorin Grindeanu spune că are încredere că parlamentarii vor vota moțiunea anti-Bolojan
INSTANT_CONSULTARI_PSD_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre declarația lui Sorin Grindeanu privind un guvern cu AUR: Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios
Călin Georgescu și liderul AUR, George Simion
George Simion preia discursul lui Călin Georgescu înainte de moțiunea de cenzură. „E informat cu privire la acțiunile noastre”
mircea abrudean
Abrudean, despre plecarea de la șefia Senatului: N-am motive să demisionez. Nu PNL a generat criza politică
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-04-29 at 13.55.41
Cine sunt „auriștii” din PSD? Gheorghe Piperea: O aripă care nu a...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_67_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan susține că nu se teme de o eventuală suspendare din...
Radio Romania - Foto. Alexandru Dolea
Numirea membrilor în consiliile de administrație ale SRTv şi SRR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost citită în Parlament...
Ultimele știri
Prefectul de Călărași, Laurențiu State, nu a demisionat, așa cum a cerut conducerea PSD
„Este vorba despre situația operațională”. Explicațiile Kremlinului privind lipsa tehnicii militare la parada de 9 mai
Roxana Mînzatu mizează pe „orientarea pro-europeană” a României: „Mă bazez că va rămâne principalul motor al democrației”
Citește mai multe
