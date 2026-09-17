Grindeanu, după nominalizarea lui Mureșan: Pare că l-au propus ca să-l facă de râs, nu pot vota cu cineva care a trădat România

Sorin Grindeanu anunță că va propune luni, în Biroul Permanent Național al PSD, ca parlamentarii social-democrați să nu voteze învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Liderul PSD a criticat dur nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și l-a acuzat pe europarlamentarul liberal că „a trădat România și pe români”. Grindeanu susține că Mureșan ar fi trebuit să ceară „voie” înainte de a accepta propunerea pentru funcția de premier și spune că, din punctul său de vedere, PSD nu va susține noul guvern.

Grindeanu a criticat atât desemnarea lui Mureșan, cât și faptul că acesta i-ar fi cerut președintelui un timp de gândire înainte de a accepta propunerea.

„M-am uitat și la reacțiile celor din PNL și USR. Și pare că l-au propus pe Siegfried Mureșan ca să-l facă de râs (...) Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit așa ceva în istorie. Nu s-a auzit. Când îți propune cineva să fii prim-ministru și să încerci să formezi un guvern și ești propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureșan trebuia să ceară voie, și nu din România”, a declarat Sorin Grindeanu, joi seară, la România TV, potrivit News.ro.

„Eu vă anunț că luni, în partid, fac Birou Permanent Național, dar eu personal le voi spune colegilor mei că nu pot vota cu cineva care a trădat România și pe români și asta va fi propunerea mea. Sigur, fiind un partid democratic, o să vedem luni decizia forurilor”, a afirmat Grindeanu.

Președintele PSD a insistat că aceasta va fi poziția pe care o va susține în fața colegilor săi.

„Eu cu asta voi intra și asta le voi propune colegilor mei: să nu votăm o asemenea propunere care este rușinoasă. Rușinoasă. După aceea, din punctul de vedere al PSD-ului, lucrurile sunt închise. PSD-ul nu va vota, poate să sune oricine”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a criticat astfel nominalizarea făcută de șeful statului, în condițiile în care, după consultările de joi cu partidele parlamentare, Nicușor Dan a spus că nu s-a conturat o majoritate parlamentară pentru susținerea unui nou guvern. Președintele a explicat că l-a ales pe Siegfried Mureșan pentru că acesta a obținut cele mai multe voturi exprimate de partidele consultate. Nicușor Dan a invocat, de asemenea, experiența lui Mureșan în Parlamentul European și capacitatea acestuia de a negocia dosare importante.

„Am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

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Sorin Grindeanu a anunțat, după nominalizare, că a luat act „cu surprindere și dezamăgire” de propunerea președintelui și că PSD va analiza situația în ședința Biroului Permanent Național convocată pentru luni.

Nominalizarea lui Siegfried Mureșan reprezintă a treia încercare de desemnare a unui premier în actuala criză politică. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat după ce propunerile anterioare, Eugen Tomac și Adrian Veștea, nu au dus la formarea unui guvern susținut de Parlament.

Editor : C.A.