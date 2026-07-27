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Grindeanu este optimist și avansează data de 15 august pentru rezolvarea blocajului guvernamental

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Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susţine că este optimist că, până la finalul lunii august, România va avea un guvern cu puteri depline, el precizând că majoritatea va fi formată în jurul PSD, dar fără PNL şi USR, informează News.ro.

Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, la Antena 3, că România nu va rămâne în acest blocaj politic şi că este optimist că până la sfârşitul lunii august va fi instalat un guvern cu puteri depline.

„Nu rămânem în acest blocaj. Sunt foarte optimist că undeva spre final de august, după 15 august, vom avea un guvern cu puteri depline. Şi asta e bine pentru România”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat cu cine va forma PSD o majoritate, Grindeanu a răspuns că este convins că social-democraţii vor reuşi să formeze această majoritate, „chiar şi fără aceşti oameni”, el referindu-se la PNL şi USR.

„PSD solicită mandatul de prim-ministru. Suntem partidul cel mai mare din Parlament, avem 27-28 la sută. O să facem, sunt convins de acest lucru, şi ştiu, că o să facem această majoritate chiar şi fără aceşti oameni (PNL şi USR – n.r.). PSD nu a pus garduri, nu am făcut congres la PSD că nu mai fac niciodată cu PNL”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că partidul său nu are o problemă să meargă la anticipate, dacă nu se va găsi vreo soluţie politică.

 

Editor : M.C

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