Grindeanu explică profilul unui premier tehnocrat pe care PSD l-ar susţine. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/ George Calin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la România TV, că ar prefera ca viitorul guvern să aibă un premier politic, dar dacă se va ajunge la o variantă cu un premier tehnocrat, atunci social-democraţii au un anumit profil pe care şi-l doresc.

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord cu un guvern minoritar din care să facă parte PSD.

„Nu ne dorim un asemenea scenariu, pentru că eu cred că mai bine mai stăm câteva zile şi găsim o variantă stabilă, dar nu putem să excludem nici acel scenariu”, a spus liderul social democraţilor.

Grindeanu a fost întrebat, de asemenea, dacă ar prefera un premier tehnocrat sau un premier politic.

„Eu aş prefera un premier politic. I-am spus asta şi preşedintelui. Domnia sa nu s-a exprimat, doar a ascultat ce am spus, că preferăm o soluţie politică, evident, dar dacă se ajunge la o variantă cu un premier tehnocrat, atunci ne-am spus profilul pe care îl dorim noi, şi anume PSD îşi doreşte un premier care să fie ancorat în realităţile din România şi care să cunoască bine scena politică din România, fiindcă altfel, eu zic că în câteva săptămâni îşi pierde toată susţinerea, un premier care să realizeze că principala calitate pe care trebuie să o aibă acolo ar trebui să fie dialogul, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimele 10 luni.

Dacă eşti un premier al unei coaliţii formate din patru partide, trebuie să ai o capacitate mare de dialog, de a găsi o soluţie care să întrunească consensul în cadrul acestei coaliţii şi, dacă se poate, să ştie un pic de economie. Pentru că ceea ce am văzut în ultimele luni s-a dovedit faliment din partea lui Ilie Bolojan”, a răspuns liderul PSD.

Grindeanu a menţionat că unul dintre numele vehiculate în ultima vreme, Delia Velculescu, nu îndeplineşte condiţia de a fi bine ancorată în realităţile politice ale României.

Preşedintele PSD a mai spus că în cazul în care se va ajunge la varianta de guvern cu premier tehnocrat, e de dorit ca miniştrii să aparţină partidelor politice.

„Din punct de vedere al unei stabilităţi a guvernului, e de dorit ca miniştrii să fie politici, fiindcă altfel vom intra într-un scenariu de tip 2015-2016, Dacian Cioloş, în care nimeni nu şi-a asumat absolut nimic, şi la primul colţ, când e prima greutate, toată lumea fuge şi nu-şi asumă răspunderea”, a mai afirmat Grindeanu.

