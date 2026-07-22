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Video Grindeanu face apel la „revolta societății” pentru modificările propuse de USR la legea integrității: „Își apără penalii”

Data publicării:
sorin grindeanu parlament
Sorin Grindeanu. Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Fritz nu va mai fi in conflict de interese”

Sorin Grindeanu a declarat că reprezentanții USR au depus mai multe amendamente care să modifice legea integrității, jalon în PNRR, doar pentru „a-și apăra penalii condamnați definitiv” și pentru a știrbi autoritatea ANI.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu va susține proiectul de lege privind integritatea în forma actuală și susține că „USR aduce atingere standardelor privind integritatea pentru a-și apăra penalii condamnați definitiv. (...) Știrbesc din autoritatea ANI.”

„Fritz nu va mai fi in conflict de interese”

„USR vrea praguri cumulative care să reducă standardele privind integritatea. Se modifică Codul administrativ astfel încât aleșii să nu mai fie în conflict de interese atunci când votează acte administrative. Potrivit noilor reglementări, domnul Fritz nu va mai fi în conflict de interese. Așa ceva este de neimaginat.

Au introdus condiții cumulative astfel încât inspectorul de integritate să nu poată aplica interdicția de până la 3 ani.

Au introdus praguri privind integritatea de două salarii minime brute pe economie. Să vă amintesc de reacțiile publice ale liderilor USR și PNL când era vorba despre introducerea unui prag la abuzul în serviciu?

Stelian Ion: „S-a legiferat hoția. S-a legiferat abuzul! Toți funcționarii publici au semnalul că pot abuza.”

Drulă: „Vor să dea drumul la furat.”

Moșteanu: „Am ieșit în stradă să oprim hoția lui Liviu Dragnea.”

Acum, USR preia exact același model și introduce un prag. Practic, campionii transparenței ne arată din nou adevărata lor față. S-au cocoțat pe un val de moralitate și se băteau cu cărămida în piept, iar acum afectează controlul ANI asupra averilor demnitarilor”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, la Parlament.

Liderul PSD îi acuză pe reprezentanții USR că nu vor să mai existe conflict de interese „nici atunci când acordă bani publici către ONG-urile din care fac parte”.

„Pentru ei, integritatea, așa cum arată acest proiect, este doar un slogan de campanie, nu o regulă care să se aplice propriilor buzunare.

Mă aștept la o reacție de revoltă din partea societății civile și anunț public că PSD va vota împotriva tuturor acestor prevederi din proiectul de lege transmis ieri Parlamentului”, a mai spus Grideanu. 

Întrebat cum poate o fi o măsură cu dedicație pentru Dominic Fritz, având în vedere că măsurile propuse în proiectul de lege s-ar aplica pentru incidentele de integritate săvârșite după adoptarea proiectului, Sorin Grindeanu a admis că „pentru Fritz se va aplica mai puțin”. 

„El și-a luat deja o condamnare definitivă. Pentru toți ceilalți, în schimb, procesele sunt în desfășurare”, a precizat liderul PSD. 

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Editor : A.G.

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