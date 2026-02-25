Grindeanu face „referendum” în PSD dacă îl mai vrea premier pe Bolojan: „Protocolul poate să rămână cu un alt prim-ministru dat de PNL”

Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că va propune un vot intern în cadrul partidului, în care social-democrații să decidă dacă vor să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vor alt premier, dar și dacă vor să mai rămână în coaliție alături USR.

„M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (...) De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri, într-un interviu pentru G4Media.

Întrebat de ce face această consultare în partid, Grindeanu a spus că membrii de partid „ne reproșează faptul că am făcut această alianță cu USR-ul. Avem chestiuni care ne despart. (...) Până la urmă, USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului. Și nu pot să spun, aș minți să spun că relația între PSD și premierul Ilie Bolojan a fost una extraordinar de lină și constructivă în aceste luni. Și atunci e absolut normal să întreb colegii, cei care au hotărât să intrăm la guvernare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare așa”.

Liderul PSD a mai spus că unul din lucrurile care vor conta foarte mult la luarea unei decizii privind relația PSD cu restul partidelor din coaliție va fi legea bugetului.

„Eu le-am recomandat colegilor din coaliție să nu trimită bugetul, că nu vreau să dăm drumul în Parlament – sunt și președintele Camerei Deputaților – eu nu vreau să se trimită bugetul către Parlament, neavând acord în coaliție. Asta ar însemna că dăm drumul aici la fel de fel de amendamente care poate să întrunească pe loc majorități din acestea ad-hoc, diverse propuneri, dar nu vreau să derapăm în această zonă. Deci, ori există acord în coaliție și se trimite și lumea merge înainte, ori dacă nu există acord, anunț public că PSD nu va vota bugetul”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

