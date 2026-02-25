Live TV

Grindeanu face „referendum” în PSD dacă îl mai vrea premier pe Bolojan: „Protocolul poate să rămână cu un alt prim-ministru dat de PNL”

Data publicării:
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă că va propune un vot intern în cadrul partidului, în care social-democrații să decidă dacă vor să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vor alt premier, dar și dacă vor să mai rămână în coaliție alături USR.

„M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. (...) De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu miercuri, într-un interviu pentru G4Media.

Întrebat de ce face această consultare în partid, Grindeanu a spus că membrii de partid „ne reproșează faptul că am făcut această alianță cu USR-ul. Avem chestiuni care ne despart. (...) Până la urmă, USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului. Și nu pot să spun, aș minți să spun că relația între PSD și premierul Ilie Bolojan a fost una extraordinar de lină și constructivă în aceste luni. Și atunci e absolut normal să întreb colegii, cei care au hotărât să intrăm la guvernare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare așa”.

Liderul PSD a mai spus că unul din lucrurile care vor conta foarte mult la luarea unei decizii privind relația PSD cu restul partidelor din coaliție va fi legea bugetului.

„Eu le-am recomandat colegilor din coaliție să nu trimită bugetul, că nu vreau să dăm drumul în Parlament – sunt și președintele Camerei Deputaților – eu nu vreau să se trimită bugetul către Parlament, neavând acord în coaliție. Asta ar însemna că dăm drumul aici la fel de fel de amendamente care poate să întrunească pe loc majorități din acestea ad-hoc, diverse propuneri, dar nu vreau să derapăm în această zonă. Deci, ori există acord în coaliție și se trimite și lumea merge înainte, ori dacă nu există acord, anunț public că PSD nu va vota bugetul”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Dmitri Medvedev încruntat
2
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
4
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
5
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
"Mi-e rău". Ce a cerut Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Digi Sport
"Mi-e rău". Ce a cerut Jarred Shaw, după ce a reușit să scape de pedeapsa cu moartea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aur
AUR a depus în Parlament un proiect pentru alegerea primarilor și șefilor de CJ în 2 tururi: „Actualul sistem limitează legitimitatea”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_00_INQUAM_Photos_George_Calin
Tăierile din administrație și măsurile de relansare intră în vigoare. Ilie Bolojan a trimis cele două ordonanțe la Monitorul Oficial
Screenshot 2026-02-25 at 15.42.04
Scandalul privind desființarea județului Ilfov continuă. Gheorghe: „Avem mulți baroni locali”. Thuma: „E consilier ca să nu fie șomer”
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament
jocuri de noroc pacanele
Primul primar care anunță că va interzice păcănelele. „Cât costă viața celui pe care l-am văzut mort?”. Cum va fi implementată măsura
Recomandările redacţiei
zapada neagra
„Asta ajunge în plămânii noștri”. Diana Buzoianu spune că zăpada...
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două...
viorel-salvador-caragea-fb
Un fost șef al poliției din Gorj, pensionar special, numit la...
ecuson romsilva
Reformă la Romsilva. Ministrul Mediului: Suntem la un pas de a adopta...
Ultimele știri
Kremlinul pune sub semnul întrebării un summit Putin–Zelenski. Ce piedici invocă
Mii de persoane au fost găsite trăind în condiţii „şocante” în centrul de detenţie al-Hol din Siria, spun autorităţile
Avertismentul consilierului lui Mugur Isărescu: Cum devin pensiile speciale o problemă socială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Fanatik.ro
Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
El este Gabriel, bărbatul care a decedat în timp ce ambulanța se zbătea să iasă din noroi. Ce funcție a avut...
Adevărul
Bill Gates a prezentat scuze Fundației sale din cauza legăturilor cu Epstein și a admis că a avut aventuri cu...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit...
Newsweek
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...