Video Grindeanu îi cere lui Bolojan să-l revoce de la conducerea ARF pe liberalul implicat în dosarul milionarului din Vaslui

sorin grindeanu
Foto: Sorin Grindeanu Facebook

Preşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că i-a cerut ministrului Transporturilor Ciprian Şerban să trimită către cabinetul premierului Ilie Bolojan o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară Mihai Barbu. Președintele PSD a adăugat că se aşteaptă ca această revocare să fie semnată foarte repede.

Mihai Barbu, care este şi trezorier al PNL, este cel care a mers la Guvern cu un om de afaceri din Vaslui, pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan. Acesta este cercetat de DNA sub control judiciar, după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică.

Citește și: Noi stenograme din dosarul rețelei rezerviștilor. Fănel Bogos: „I-am zis: eu plec cu poliția, tu pleci cu popa”

„I-am cerut ministrului Transporturilor să trimită către cabinetul prim-ministrului o cerere de revocare a directorului Autorităţii pentru Reformă Feroviară, domnul Mihai Barbu, şi mă aştept că această revocare să fie semnată foarte repede”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă susținută după ședința de luni Biroului Permanent Național al PSD.

El a mai spus că „e o chestiune care trebuia să se întâmple probabil la finalul săptămânii trecute”.

„Ştiţi că decizia stă la primul ministru, dar o să facă o cerere ministrul transporturilor, cerând revocarea domnului Mihai Barbu din această funcţie de director”, a completat Grindeanu.

Citește și: Nicușor Dan, despre întâlnirea lui Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel Bogos: „Nu cred că premierul a depășit limita de principialitate”

Preşedintele PNL Vaslui Mihai Barbu și preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară este cercetat de DNA sub control judiciar după ce şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea de întâlniri între omul de afaceri vasluian Fănel Bogos cu înalţi funcţionari ai statului, cu directorul ANSVSA şi cu oameni politici şi, totodată, ar fi făcut presiuni asupra directorului ANSVSA.

Premierul Bolojan a povestit, joia trecută la Digi24, detaliile întâlnirii de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu şi cu omul de afaceri Fănel Bogos.

Șeful Guvernului a arătat că, la întâlnirea care a durat aproximativ un sfert de oră, omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, iar el a avut „un uşor trac”, pentru că acesta a prezentat şi aspecte ce nu sunt strict de zona politică, în condiţiile în care fusese informat iniţial că la întrevedere vor fi discutate exclusiv probleme politice.

Citește și: Băsescu, despre dosarul de corupție în care apare numele lui Bolojan: „Șpaga era pentru partid, în niciun caz pentru premier”

