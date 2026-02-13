Live TV

Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „PSD nu s-a opus niciodată reformei. Ne-am opus tăierilor din pix”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că „nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză”, ci au fost alături de premierul Bolojan, ”strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor”. „PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale”, susţine el.

„400 km de drumuri de mare viteză, investiţii de sute de miliarde de euro din bani europeni şi proiecte care au pus ecosistemul economic şi financiar românesc în mişcare, mii de locuri de muncă. Aceasta este cartea mea de vizită! Şi doar o parte din contribuţia pe care PSD a avut-o la reconstrucţia recentă a României! PSD nu a fugit niciodată de responsabilitate! De fiecare dată când am considerat o decizie greşită, am venit cu argumente şi soluţii alternative. În unele cazuri domnul prim-ministru Bolojan a înţeles că este greşit ceea ce propune, în altele nici nu a vrut să discute”, a afirmat Sorin Grindeanu, vineri,potrivit News.ro.

El a susţinut că PSD „nu s-a opus niciodată reformei”.

„Nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză, ci au stat acolo cu premierul Bolojan, strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor la măsurile la care premierul a avut o opoziţie puternică. PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale! Şi ne-am opus măsurilor care au condus la sărăcirea românilor şi la distrugerea creşterii economice. Ne-am opus tăierilor din pix, fără o minimă analiză! Pentru că ceea ce avem astăzi este rezultatul acestor tăieri făcute fără cap!”, a adăugat el.

Liderul PSD a arătat că în programul de guvernare negociat nu era „nimic despre creşterea CCASS”.

„Pentru cei care au urechi să audă şi minte să discearnă - dincolo de corul fanaticilor ce îi slăvesc -  le transmit să îşi aducă aminte că am negociat timp de două luni un program de guvernare în care nu era nimic nici despre creşterea TVA, nici despre CASS la mame, veterani sau pensionari! Şi apoi să înţeleagă de ce PSD nu mai poate înghiţi la nesfârşit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliţii. Arhitecţilor acestei prăbuşiri forţate economice le sugerez să-şi ţină picioarele în apă rece, să lase modestia apăsat eroică prin care ne repetă obsesiv că au acceptat povara puterii pentru un popor care, iată, nici nu ştie câtă nevoie avea de ei”, a conchis Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre mesajul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea României în recesiune tehnică, că toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord. El a precizat că înţelege că atunci când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marcel ciolacu sustine un discurs
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și revine, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR”
Traian Băsescu pe strada
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic” măsurile pentru redresarea economiei
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan spune la câte milioane de euro s-a ridicat ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei anul trecut
Nicolae Ceausescu’s last speech / Video capture, December 21, 1989
Cum i-a răspuns Bolojan lui Băluţă, care l-a comparat cu Ceaușescu
Recomandările redacţiei
raport nicusor dan
Nicușor Dan, prima reacție după anunțul privind intrarea României în...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Economia în recesiune tehnică. Ionuț Dumitru: „Nu știu de ce toată...
photo-collage.png (65)
Cum s-a întâmplat cumplita tragedie din București: De ce a murit...
donald trump
Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se mişte” pentru a obţine un acord...
Ultimele știri
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., își recunoaște trecutul de toxicoman. „Prizam de pe capacul toaletei”
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz. Macron: „Europa să-și definează regulile de coexistență cu Rusia”
China pretinde că este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Împăcarea anului în fotbalul românesc. Giovanni Becali a făcut pace în 20 de minute, chiar înainte de...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A...
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online