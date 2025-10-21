Live TV

Grindeanu îl amenință pe Bolojan inclusiv cu moțiunea de cenzură dacă pensiile speciale pică din nou: „Prea puţin importantă nuanţa”

Foto: Sorin Grindeanu Facebook
„Guvernul va trebui să plece acasă”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că, dacă şi viitoarea lege privind pensiile magistraților va fi considerată neconstituţională, Guvernul ar trebui „să plece”, indiferent dacă prin demisie sau prin moțiune de cenzură.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, marţi seară, la România TV, în ce ar consta „consecinţele politice” pe care premierul Ilie Bolojan ar trebui să le suporte dacă va eşua şi a doua oară în adoptarea unei legi privind pensiile magistraţilor care să fie considerată constituţională.

„Dacă nu va lua calea dialogului şi să ţină cont şi de celelalte propuneri - să nu uităm că justiţia în acest moment e în grevă şi asta este urmarea unei lipse de dialog cu actorii din domeniu - dacă vom continua pe aceeaşi linie şi mai pică o dată legea la Curtea Constituţională, cred că acest Guvern trebuie să plece”, a răspuns Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Întrebat dacă Guvernul ar trebui să plece prin demisia premierului sau printr-o moţiune de cenzură pe care să o voteze PSD, Grindeanu a răspuns: „Prea puţin importantă nuanţa, trebuie să plece”.

Citește și: Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat”

„Guvernul va trebui să plece acasă”

Grindeanu a spus că partidul pe care îl conduce îşi doreşte reglementarea în domeniul pensiilor speciale ale magistraţilor, el arătând: „Nu poţi să faci acest lucru într-un război permanent cu justiţia, care în acest moment este în grevă”.

„Poţi să faci acest lucru având totuşi un dialog cu justiţia şi găsind o cale de mijloc. Dacă apucăm încă o dată pe aceeaşi cale, care s-a dovedit a fi un eşec, aşa cum s-a întâmplat ieri, odată cu decizia Curţii, vom avea al doilea eşec şi atunci cineva va trebui să răspundă, în speţă Guvernul”, a adăugat preşedintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a spus că de aceea a propus constituirea unui grup de lucru care „să deblocheze” situaţia.

„Dacă nu se face (grupul de lucru - n.r.) şi mai asumă o dată premierul să meargă în acelaşi mod, într-un proiect asumat de dânsul şi lucrat de dânsul şi nu are succes, atunci Guvernul va trebui să plece acasă pentru că societatea aşteaptă să rezolvăm aceste lucruri. Lucruri pe care trebuie să le rezolvăm nu în forţă”, a subliniat Grindeanu, precizând că, din informaţiile pe care le are, noul proiect de lege ar urma să fie adoptat tot prin asumarea răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului.

Întrebat dacă există un termen-limită până la care reforma pensiilor magistraţilor trebuie făcută, Sorin Grindeanu a răspuns: „Deadline-ul ţine de noi şi de o anumită justiţie socială, acest lucru trebuie a fi rezolvat cât mai repede, pentru că este anormal ceea ce se întâmplă în acest moment”.

Citește și: Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan să suporte consecințele deciziilor sale

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

