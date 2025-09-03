Grindeanu îl contrazice pe Bolojan: „Nu cred că discutăm despre date fake” de la Ministerul Dezvoltării privind posturile din primării

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, crede că Ministerul Dezvoltării nu a trimis date false premierului Ilie Bolojan privind situația posturilor din administrația locală, ci că de la prefecturi au venit date care au fost actualizate de mai multe ori. El spune că e nevoie de o bază de date clare cu posturile din primării, pentru ca Guvernul să poată face „reformă administrativă, nu concedieri în masă”.

„Marţi am avut prezentat, la Guvern, un număr total de posturi, cam 170.000 de posturi, dacă nu mă înşel. Vineri erau 180.000 de posturi. Duminică, la coaliţie, erau 184.000 de posturi şi ieri, la Cotroceni, erau 190.000 de posturi. V-am mai spus că nu e vina nimănui, ci e în funcţie de cum vin raportările prin Prefecturi şi actualizările transmise către Prefecturi, care la rândul lor trimit către Ministerul Dezvoltării”, a spus Grindeanu în Parlament.

„Doar că acesta este un argument în favoarea a ceea ce am susţinut noi: să avem o bază de date clară, pe care să o ştim cu toţii, să lucrăm cu toţii asupra aceleiaşi baze de date, să avem criterii transparente şi clare pentru fiecare unitate administrativă în parte, să nu difere de la o localitate la alta, să încercăm să facem reformă administrativă şi nu concedieri în masă. E o diferenţă”, a adăugat el.

„Ne-am înţeles să existe o comisie de lucru formată din reprezentanţi de la fiecare partid şi care să vină cu un proiect în două săptămâni, până în 19 - 20 septembrie. Noi am spus că trebuie să avem nişte principii la bază şi chiar am propus un procent mai mare, un procent de 25%, dar care să fie pe criterii foarte clare, care să ţină cont de o reformă în administraţie şi nu de concedieri colective. Concedierile colective nu înseamnă reformă. Asta înseamnă cu totul altceva”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că nu crede că Bolojan ar fi primit date fake de la ministrul Dezvoltării.

„Sunt convins că ministrul Cseke Attila a transmis datele de care dispunea Ministerul Dezvoltării şi nu cred că discutăm despre date fake”, a subliniat el.

Editor : M.B.