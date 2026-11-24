Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că se aşteaptă ca în această săptămână ministrul Finanţelor să facă prezentarea raportului legat de situaţia pe care acest guvern a găsit-o când a preluat guvernarea. „Îl îndemn să-l prezinte în această săptămână, să ştim de unde plecăm”, a mai spus liderul PSD, el precizând că imediat după aceea vor începe discuţiile pentru bugetul pe anul 2027.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la Suceava, unde s-a întâlnit cu primarii PSD din zonă, că „economia în acest moment e gripată, şi asta o arată toţi indicatorii macroeconomici”, conform News.ro.

„În primul rând, mă aştept ca în această săptămână, ministrul Finanţelor Nazare să facă prezentarea raportului l 31 octombrie legat de situaţia pe care acest guvern a găsit-o atunci când a preluat guvernarea”, a spus Grindeanu, el arătând că ministrul Finanţelor are un avantaj fiindcă a fost membru şi în guvernul trecut.

„Eu sper că acest raport să fie şi chiar îl îndemn să-l prezinte acest raport în această săptămână, să ştim de unde plecăm, să ştim care sunt indicatorii macroeconomici, să ştim care sunt datoriile, să ştim care-i procentul de deficit la 31 octombrie, iar imediat după aceea să începem discuţiile pentru bugetul pe anul 2027, astfel încât acest buget să-l aprobăm până la sfârşitul anului şi să putem să discutăm detaliat pe toate măsurile, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de salariul minim, fie că vorbim de CASS pentru mame, pentru toate lucrurile care au fost adăugate şi care n-au făcut nimic bun, pentru veteranii de război, pentru invalizi, deţinuţi politici şi aşa mai departe, pentru persoanele cu dizabilităţi. Aceste lucruri, toate, vor fi detaliate atunci când vom avea liniile mari ale bugetului”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

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Editor : A.C.