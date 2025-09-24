Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a chemat în ședință pe miniștrii formațiunii, de la ora 14:00, pentru a discuta despre rectificarea bugetară și banii de care au nevoie. Subiectul a fost deschis și în ședința Coaliției de guvernare, iar potrivit unor surse politice necesarul ar fi de 80 de miliarde de lei, fonduri suplimentare, în timp ce Executivul nu dispune nici măcar de jumătate din sumă.

De la ora 14:00, Sorin Grindeanu are o ședință cu miniștrii Muncii, Sănătății, Agriculturii, Justiției, Energiei și Transporturilor. Social-democrații urmează să decidă ce fonduri suplimentare vor cere la rectificarea bugetară, pe care Executivul o promisese până la finalul lunii septembrie.

Potrivit unor surse politice, subiectul a fost discutat inclusiv în ședința Coaliției de marți seară, ministerele având nevoie de 80 de miliarde de lei în plus. În schimb, Ministerul Finanțelor ar putea să asigure doar 25 de miliarde. Partidele trebuie să decidă de unde vor face rost de bani sau la ce proiecte pot să renunțe.

Joi de dimineață ar urma să aibă loc o întâlnire la guvern, de la ora 08:00, între liderii Coaliției și ministrul Finanțelor tot pe tema rectificării bugetare pentru a trage linie și a vedea care este suma finală de care au nevoie ministerele. De asemenea, noua țintă de deficit pe care Executivul își face calculele este de 8,4%.