Grindeanu: Interferenţa rusă în alegeri este documentată. Lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că dosarul instrumentat de Parchetul General privind alegerile din 2024 a demonstrat cu dovezi implicarea Rusiei, printr-un mecanism complex de război hibrid. Negările repetate ale Kremlinului nu schimbă realitatea din rapoartele oficiale, a adăugat el.

„Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este în aceeași notă de manipulare și de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România. Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor”, a scris Grindeanu pe Facebook.

„Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar. Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor.

România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar și de a destabiliza mai larg ordinea publică și instituțiile statului. Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut”, a spus șeful PSD.

„Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat. România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari și să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din „înțelepciunea rusească””, a continuat el.

„Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată”, a conchis Grindeanu.

Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, a spus procurorul general al României, Alex Florența, care a explicat că acesta a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială.

