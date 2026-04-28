Sorin Grindeanu a declarat, marți, că nu va mai demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Liderul PSD a invocat existența protocolului politic al coaliției și faptul că premierul Ilie Bolojan nu a plecat de la șefia Guvernului și nici liberalul Mircea Abrudean de la conducerea Senatului.

„Când o face și Abrudean. (...) Evident, nu dau înapoi de la nimic. Atâta timp cât există un protocol în care se spunea că prim-ministrul își dă demisia, că Senatul, Camera Deputaților sunt parte a aceluiași protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în același mod”, a precizat Sorin Grindeanu, întrebat, marți la Parlament, dacă va demisiona de la șefia Camerei, în condițiile în care a existat o astfel de promisiune publică.

Acesta a făcut referire și la discuțiile privind eventuale demisii din Executiv.

„Pare că nu vine vreo demisie dinspre Guvern. Și-a dat demisia domnul Bolojan și nu știu? Îmi dați o veste bună?”, a adăugat Grindeanu.

Pe 21 aprilie, primarul PSD al Craiovei Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că, în scenariul în care PSD iese de la guvernare, social-democraţii vor renunţa la toate funcţiile pe care le-au obţinut în baza protocolului Coaliţiei, inclusiv la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor, deţinută de Sorin Grindeanu.

În schimb, pe 23 aprilie, tot Lia Olguţa Vasilescu, a susținut că nu a cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor, ci denunţarea coaliţiei de guvernare, moment în care se pierd toate funcţiile - premier, miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedintele Senatului, Camerei, şefii de agenţii.

Totodată, ea a lansat un atac la adresa USR: „Ştiu că ar fi frumos ca partiduleţul care a ieşit pe locul 4 în alegeri să vrea să deţină funcţia de preşedinte al Camerei”.

