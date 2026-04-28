Video Grindeanu, întrebat când va demisiona de la șefia Camerei Deputaților: Când o face şi Abrudean

Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu a declarat, marți, că nu va mai demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Liderul PSD a invocat existența protocolului politic al coaliției și faptul că premierul Ilie Bolojan nu a plecat de la șefia Guvernului și nici liberalul Mircea Abrudean de la conducerea Senatului.

„Când o face și Abrudean. (...) Evident, nu dau înapoi de la nimic. Atâta timp cât există un protocol în care se spunea că prim-ministrul își dă demisia, că Senatul, Camera Deputaților sunt parte a aceluiași protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în același mod”, a precizat Sorin Grindeanu, întrebat, marți la Parlament, dacă va demisiona de la șefia Camerei, în condițiile în care a existat o astfel de promisiune publică.

Acesta a făcut referire și la discuțiile privind eventuale demisii din Executiv.

„Pare că nu vine vreo demisie dinspre Guvern. Și-a dat demisia domnul Bolojan și nu știu? Îmi dați o veste bună?”, a adăugat Grindeanu.

Pe 21 aprilie, primarul PSD al Craiovei Lia Olguţa Vasilescu a afirmat că, în scenariul în care PSD iese de la guvernare, social-democraţii vor renunţa la toate funcţiile pe care le-au obţinut în baza protocolului Coaliţiei, inclusiv la cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor, deţinută de Sorin Grindeanu.

În schimb, pe 23 aprilie, tot Lia Olguţa Vasilescu, a susținut că nu a cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la şefia Camerei Deputaţilor, ci denunţarea coaliţiei de guvernare, moment în care se pierd toate funcţiile - premier, miniştri, secretari de stat, prefecţi, preşedintele Senatului, Camerei, şefii de agenţii.

Totodată, ea a lansat un atac la adresa USR: „Ştiu că ar fi frumos ca partiduleţul care a ieşit pe locul 4 în alegeri să vrea să deţină funcţia de preşedinte al Camerei”.

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
3
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
carte electronica de identitate
5
Schimbări privind reînnoirea cărților de identitate. Certificatul de naștere nu va mai fi...
Te-ar putea interesa și:
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
Cum va arăta textul moțiunii de cenzură inițiate de PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan (Document)
Sorin Grindeanu.
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă a mințit când le-a spus socialiștilor europeni că PSD nu va face alianță cu AUR
Florin Manole: Dacă trece moțiunea de cenzură, sunt doar două opțiuni pentru PSD. A treia nu există
ID192554-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Cum vede președinta socialiștilor europeni acordul PSD-AUR: Sper ca nici liberalii să nu formeze un guvern cu extremiștii
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna: Cu mare probabilitate, moţiunea de cenzură va trece şi Guvernul o să fie schimbat
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Ilie Bolojan, la un pas să fie demis. Surse: PSD și AUR au strâns...
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă rămâne fără imunitatea de europarlamentar. Președinta...
Victoria Stoiciu
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu consideră că reunificarea cu România ar permite o...
Ultimele știri
Nazare: Instabilitatea politică începe deja să fie inclusă în costul finanţării. România se împrumută mai scump decât Ungaria
Descinderi în Suceava: polițiștii au găsit tone de detergent și mii de articole suspecte. Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei
Atac armat în Grecia: Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un bărbat a mers la medic 24 de ori într-un an înainte de a fi diagnosticat cu cancer. Ce s-a întâmplat la...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Elias Charalambous e istorie la FCSB! Întâlnirea cu Gigi Becali nu a mai avut loc. Exclusiv
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Salariul pe care Laura Codruța Kovesi l-ar lua lunar de la EPPO. Fosta şefă DNA se ocupă de dosare de...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"48 de ore de nebunie!" E gata: italienii au făcut anunțul despre Inter, după scandalul uriaș de arbitraj...
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Pensiile nu vor mai ajunge pentru un trai decent. Românii, îndemnați să pună bani la ciorap. Avertisment dur
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
O vilă istorică de 1,7 milioane din centrul Bucurestiului este scoasă la vânzare. Proprietatea are 18 camere...