Grindeanu invocă două variante de Guvern cu „șanse mari să treacă” până la finalul verii: „Voturile o să fie la limită”

Sorin Grindeanu a declarat, vineri, că PSD negociază pentru a strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului, precizând că atunci când partidul își va atinge obiectivul „va prezenta acea majoritate”. El subliniază însă că „se poate face Guvern și fără PSD”, invocând o coaliție PNL, USR, AUR.

El precizează că, dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate şi ori că e un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, ambele ar trece la limită, de 240 de voturi.

„La cum văd punctele de vedere ale tuturor partidelor din fosta coaliţie şi nu numai, pare că, dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Atunci, ori că e un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, aceste guverne ar trece undeva, să spunem, la limită, de 240, poate un pic mai mult de 240 de voturi”, a declarat Sorin Grindeanu, despre negocierile pentru formarea guvernului.

El a arătat că, „fiind o perioadă în care nu sunt toţi parlamentarii aici, undeva după 15 august probabil că sunt şanse mai mari de a trece”.

„Nu mi-am schimbat cu nimic punctul de vedere”, a adăugat Grindeanu.

El a arătat că a semnat acorduri parlamentare şi le va transmit atunci când e cazul.

„Atunci când ne vom apropia de minim 233 de voturi, evident că acea majoritate o voi prezenta, dacă voi fi în acea situaţie, transparent”, a menţionat Grindeanu.

„Se poate face Guvern și fără PSD”

Grindeanu subliniază că se poate face guvern şi fără cele 127 de voturi ale PSD, el arătând că a văzut ieri în Senat cum cei de la AUR au votat alături de cei de la PNL şi USR şi au o majoritate confortabilă şi fără PSD.

„PSD de fiecare dată a venit şi a zis România a mers într-o direcţie greşită şi merge în continuare. Modul în care gestionează Ilie Bolojan ca prim-ministru, lucrurile, este unul greşit. PSD, în mod transparent, a ieşit din această coaliţie de guvernare. Asta nu înseamnă că punem garduri şi facem decizii de acest tip. Poate să se facă guvern şi fără cele 127 de voturi ale Partidului Social-Democrat”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Parlament.

El a arătat că a văzut ieri în Senat cum cei de la AUR au votat alături de cei de la PNL şi USR.

„Au o majoritate confortabilă şi fără noi. Am auzit de la domnul Bolojan cum s-au mai întâlnit. Nu depinde doar de noi. Da, suntem principala forţă politică, sa, suntem dispuşi oricând să fim parte a soluţiei, dar avem 127 de voturi, nu mai mult de atât”, a subliniat Grindeanu.

Editor : C.L.B.