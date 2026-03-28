Grindeanu, la Conferința din Dâmbovița: Propun să facem schimbări în coaliție

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă la Târgoviște, că este momentul pentru schimbări în actuala coaliție de guvernare, subliniind că ponderea partidului nu se reflectă în influența reală din Executiv.

„Nu pot să nu spun că cele 45% cât reprezintă PSD în interiorul acestei coaliții nu ne pun pe poziția de prim partid în această coaliție. (...) Noi am venit cu bună-credință, încercând să guvernăm pentru oameni, cu proiecte la Anghel Saligny, cu proiecte pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile”, a afirmat liderul social-democrat, scrie Agerpres.

Grindeanu a susținut că mulți oameni îi reproșează faptul că PSD îl menține în funcție pe premier.

„Știu, îmi spune mama, îmi spun oamenii cu care mă întâlnesc: am înțeles, știm că majoritatea deciziilor le ia primul ministru, dar voi îl țineți. Eu vă propun să facem schimbări. (...) În 20 aprilie ne vedem la vot”, le-a transmis el aleșilor locali.

Președintele PSD a avertizat că partidul nu trebuie să rămână într-o coaliție doar în numele stabilității. „O coaliție cu Partidul Social Democrat își are rostul atâta timp cât aduce bunăstare românilor. (...) Altfel, n-avem de ce să mai facem parte dintr-o coaliție care guvernează în acest mod. Și vă spun răspicat acest lucru, fără niciun fel de nuanță”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

