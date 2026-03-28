Live TV

Grindeanu, la Conferința din Dâmbovița: Propun să facem schimbări în coaliție

Data publicării:
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă la Târgoviște, că este momentul pentru schimbări în actuala coaliție de guvernare, subliniind că ponderea partidului nu se reflectă în influența reală din Executiv.

„Nu pot să nu spun că cele 45% cât reprezintă PSD în interiorul acestei coaliții nu ne pun pe poziția de prim partid în această coaliție. (...) Noi am venit cu bună-credință, încercând să guvernăm pentru oameni, cu proiecte la Anghel Saligny, cu proiecte pentru pensionari, pentru persoanele vulnerabile”, a afirmat liderul social-democrat, scrie Agerpres.

Grindeanu a susținut că mulți oameni îi reproșează faptul că PSD îl menține în funcție pe premier.

„Știu, îmi spune mama, îmi spun oamenii cu care mă întâlnesc: am înțeles, știm că majoritatea deciziilor le ia primul ministru, dar voi îl țineți. Eu vă propun să facem schimbări. (...) În 20 aprilie ne vedem la vot”, le-a transmis el aleșilor locali.

Președintele PSD a avertizat că partidul nu trebuie să rămână într-o coaliție doar în numele stabilității. „O coaliție cu Partidul Social Democrat își are rostul atâta timp cât aduce bunăstare românilor. (...) Altfel, n-avem de ce să mai facem parte dintr-o coaliție care guvernează în acest mod. Și vă spun răspicat acest lucru, fără niciun fel de nuanță”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
2
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
3
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
4
Ucrainenii au reușit să arunce în aer cea mai mare fabrică de îngrășăminte fosfatice din...
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
5
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat...
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Digi Sport
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”. Ciucu, mesaj pentru Grindeanu: Dacă Guvernul Bolojan pică, PNL nu va mai face alianță cu PSD
grindeanu psd
Grindeanu spune că are susținerea filialelor PSD din Regiunea Sud-Vest pentru ieșirea de la guvernare. „Nu putem fi prizonieri”
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind carburanții pentru a aduce bani la buget: „Se încasează mai mult”
sorin grindeanu face declaratii
Cele trei scenarii ale PSD privind guvernarea. Grindeanu, după reuniunea din Olt: „Lumea a exclus să mai continuăm în această formulă”
bolojan si grindeanu in parlament
Ilie Bolojan: Nu se pune problema unei demisii. Dacă PSD generează această criză, trebuie să şi-o asume
Recomandările redacţiei
kaja kallas la o reuniune
„Când vă veţi pierde răbdarea?”. Kaja Kallas, răbufnire la adresa lui...
pompe carburanti
Carburanții s-au scumpit la pompă pentru a 17-a oară de când a...
rogobete 2
Ministrul Sănătăţii: Nu recomand stocuri de medicamente acasă...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această...
Ultimele știri
Ciucu: „Exclud o candidatură la prezidențiale. Bucureștiul nu e rampă de lansare”. Ce spune despre relația cu Nicușor Dan
Rețea de 25 de persoane, destructurată la Brașov: furau motorină din utilajele pentru modernizarea căii ferate
Vreme severă la munte: ANM a emis Cod galben și portocaliu. Rafale de până la 120 km/h și vizibilitate sub 50 m
Citește mai multe
