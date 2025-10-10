Live TV

Video Grindeanu, la congresul UDMR: „Uneori, în coaliție pare că vorbim limbi diferite”. A ieșit din sală la intonarea imnului secuiesc

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a mulțumit premierului Ungariei, Viktor Orban, pentru că a sprijinit aderarea României la Spațiul Schengen, însă a părăsit sala unde are loc Congresul UDMR în momentul în care a fost intonat imnul secuiesc. Grindeanu a mai subliniat că liderii Coaliției par să vorbească uneori limbi diferite, dar nu din cauza maghiarilor.

„Dragi prieteni, mă bucur să fiu astăzi aici, la Congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun.

Și când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene. Îi mulțumesc lui Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național”, a declarat Sorin Grindeanu, vineri, la Cluj.

„Mulțumesc Viktor Orban pentru tot binele pe care ni l-ai făcut cu acest proiect.”

Liderul PSD a vorbit și despre diferențele de opinie din Coaliția de guvernare, precizând că uneori pare că vorbesc pe limbi diferite.

„Dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noștri de la UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor”, a mai spus social-democratul.

Grindeanu a părăsit sala la intonarea imnului secuiesc

La începutul congresului, după imnul României și cel al Ungariei, a fost intonat și imnul secuiesc, moment în care Sorin Grindeanu a părăsit sala. 

