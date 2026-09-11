Grindeanu, către TSD: Nu vreau să fiţi tineri frumoşi şi liberi cu luminiţe aprinse la telefoane, să ţipaţi la ordin pe lângă girafe

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, la Şcoala Politică a TSD de la Neptun, că nu doreşte ca tinerii social-democraţi să fie „tineri frumoşi şi liberi cu luminiţele aprinse la telefoane” şi nu vrea ca aceştia să ţipe la ordin pe lângă girafe, mimând libertatea de gândire.

Sorin Grindeanu a declarat, vineri, în deschiderea Şcolii Politice a TSD, că nu a venit să le spună tinerilor ce să facă, ci ce anume îşi doreşte ca aceştia să nu facă.

„Eu nu am venit aici să vă spun ce să faceţi. Doar am să vă spun ce nu îmi doresc să faceţi. Nu vreau să fiţi tineri frumoşi şi liberi cu luminiţe aprinse la telefoane. Nu vreau să ţipaţi la ordin pe lângă girafe, mimând libertatea de gândire. Nu vreau să vă jigniţi părinţii sau bunicii doar pentru că au altă opţiune politică. Şi, mai ales, nu mi-aş dori să vă văd plini de ură pe toţi cei care nu vă împărtăşesc punctele de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu, conform News.ro.

El a precizat că şi-ar dori să vadă la tinerii social-democraţi aceleaşi lucruri ca şi la copiii săi.

„Mi-aş dori să vă văd sau să văd în voi ceea ce îmi doresc să văd şi la cei doi copii ai mei, şi anume autenticitate, respect şi o viziune. Să fiţi TSD: tineri, serioşi şi dinamici. Merită acest lucru, în ciuda valului de ură şi a zoaielor, că nu pot să le numesc altcumva, din online, munca voastră se vede, iar rezultatele sunt tangibile. Nu o spunem noi, cei de la organizaţia de seniori, ci chiar voi, din rândurile TSD provin miniştri, preşedinţi de consilii judeţene, vicepreşedinţi europarlamentari, primari, vicepreşedinţi ai partidului. Seriozitatea şi determinarea voastră şlefuiesc destine şi mai ales şlefuiesc comunităţi. De aceea, îndemnul meu este să fiţi în continuare cât mai mult timp printre oameni, care resimt, poate mai mult decât noi, în aceste luni, criza politică şi criza economică cu care ne confruntăm”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

Şcoala Politică a TSD are loc, vineri, la Neptun, în judeţul Constanţa.

Editor : A.C.