Video Grindeanu laudă moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu: „A grăbit decizia privind hidrocentralele”. Cum va vota PSD

Data actualizării: Data publicării:
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto. Digi24
Din articol
Scandal în Coaliție pe tema Opoziției PSD față de ministra USR

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că moțiunea AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a avut și un efect pozitiv: a grăbit emiterea avizelor necesare pentru mai multe hidrocentrale din țară. Totuși, Grindeanu a subliniat că social-democrații nu vor vota demersul Opoziției, întrucât premierul a promis că situația se va debloca. Declarația vine după ce, ieri seară, Coaliția a avut o discuție tensionată pe acest subiect, la care a participat inclusiv ministra Mediului. PSD amenințase anterior că Diana Buzoianu ar putea pierde sprijinul PSD la o viitoare moțiune în Parlament. 

„Pentru hidrocentrala de la Pașcani putea fi dat avizul de mediu cu săptămâni în urmă. Eu respect credințele care țin de militantismul de tip Greenpeace al doamnei ministru și sunt lucruri în care aceasta crede, sunt lucruri pe care le respect, dar cu care nu pot să fiu de acord. Atât timp cât avem în programul de guvernare ca pentru patru hidrocentrale procedurile să fie parcurse cu celeritate, că se vor termina rapid aceste proceduri, nu stă în picioare nicio explicație.

De asemenea, aici vorbim de obiective care sunt într-o fază foarte înaintată. Cel puțin în cazul Pașcani putea fi semnată autorizația de mediu din luna august”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri, după ședința cu parlamentarii PSD. 

Liderul social-democraților spune că i-a cerut premierului să rezolve două lucruri. 

„Primul – ca până la sfârșitul săptămânii să fie semnat vizul pentru hidrocentrala Pașcani. Și al doilea lucru – ca toate celelalte hidrocentrale să fie trecute printr-o ordonanță de urgență ca obiective strategice de interes național, astfel încât, prin această trecere la obiective strategice naționale, toate procedurile pentru autorizații, toate avizele să fie simplificate. Cu ambele puncte, premierul, înaintea ședinței de guvern, ne-a asigurat că sunt bifate. Până la sfârșitul săptămânii avem avizul pentru Pașcani și, în câteva săptămâni, ordonanța de urgență”, a explicat acesta. 

Grindeanu a subliniat că, având promisiunea premierului că situația se va debloca, PSD va vota împotriva moțiunii AUR. Totuși, a precizat că demersul Opoziției a venit și cu un lucru bun.

„Sunt chestiuni care au trenat prea mult. Nu există nicio explicație pentru care, pentru Pașcani, nu a fost semnat avizul. Dacă poți să extragi un lucru bun din această moțiune, plină și de prostii, e că a fost un mijloc prin care s-a grăbit această decizie”, a mai transmis Grindeanu. 

Scandal în Coaliție pe tema Opoziției PSD față de ministra USR

Unul dintre subiectele care a stârnit scandal în ședința de ieri a Coaliției de guvernare a fost legat de atacurile social-democraților la adresa ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Asta după ce AUR a depus o moțiune simplă împotriva acesteia, iar senatorul Daniel Zamfir a transmis că, dacă ar fi deputat, ar vota moțiunea.  Ba chiar, în timpul dezbaterilor din plen, social-democrații i-au pus o serie de condiții ministrei, altfel îi retrag sprijinul la o viitoare moțiune depusă în Parlament. La discuțiile Coaliției a participat inclusiv Diana Buzoianu, chemată fiind de Dominic Fritz.

Potrivit surselor Digi24.ro, liderii USR le-au transmis celor de la PSD că este inacceptabil să „joace cu AUR în Parlament” dar să stea la aceeași masă cu PNL și USR la Guvern. În plus, ar fi subliniat că decizia privind demiterea unui ministru este atributul premierului, pe care o ia după consultarea Coaliției și după ce analizează activitatea la minister.  De asemenea, social-democraților li s-a reproșat că, de la moartea lui Ion Iliescu încoace, inventează în fiecare săptămână câte o nouă supărare.

Citește și: Deputații se vor pronunța azi, prin vot, asupra moțiunii simple depuse de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Editor : A.G.

Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
