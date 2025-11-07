Live TV

Grindeanu le-a mulțumit, la congres, foștilor președinți ai PSD și a atacat AUR, dar și pe colegii de Coaliție

Sorin Grindeanu, candidat unic la şefia PSD, a mulţumit în Congres foştilor lideri ai formaţiunii, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta şi Marcel Ciolacu, el arătând că alţii, liberali, progresişti sau aurişti se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc şi hoţia din pandemie, cu majorarea TVA sau cu nimic. Grindeanu a cerut şi un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte Ion Iliescu.

„Astăzi, pentru prima dată în istoria partidului, vreau să le mulţumim foştilor lideri social-democraţi, care au condus acest partid în cei mai grei ani, care au apărat cauza stângii în România şi au ţinut PSD în prim-planul politicii româneşti. De aceea, azi, alături de noi, sunt oameni importanţi care pot demonstra oricând acest lucru: Îl avem pe Adrian Năstase, în mandatul căruia România a intrat în NATO. Îl avem pe Mircea Geoană, în mandatul căruia România a intrat în Uniunea Europeană. Îl avem pe Victor Ponta, în mandatul căruia s-a schimbat cursul României din punct de vedere economic şi social. Şi îl avem pe Marcel Ciolacu, în mandatul căruia România a intrat în Schengen”, a spus Sorin Grindeanu, în Congresul PSD.

”Să-mi spuneţi dacă mai există un partid care să poată enumera atâtea realizări istorice! Alţii - liberali, progresişti sau aurişti se pot lăuda doar cu crearea Statului Paralel, cu tăierea salariilor, cu bătaia de joc şi hoţia din pandemie, cu majorarea TVA sau cu nimic”, a adăugat Sorin Grindeanu.

”Domnilor foşti preşedinţi, vă mulţumesc pentru prezenţă şi sper că v-a lipsit căldura şi energia Partidului Social Democrat! PSD este de azi, din nou, casa tuturor!”, le-a transmis candidatul PSD la şefia partidului foştilor preşedinti al PSD.

Sorin Grindeanu a mai spus că vrea să onoreze memoria fostului preşedinte Ion Iliescu. „Să păstrăm un moment de reculegere pentru tot ceea ce a însemnat contribuţia sa la consolidarea democraţiei în România. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Nu mai vreau un PSD care se rușinează în fața criticilor Dreptei. Nu dăm socoteală celor care ne vor dispăruți

