Grindeanu le-a transmis membrilor PSD că nu vor intra la guvernare cu AUR: „Moțiunea e singura acțiune comună” (surse)

Sorin Grindeanu le-a transmis social-democraţilor, în ședința Biroului Permanent Național al PSD, că nu există o variantă de angajament PSD-AUR pentru o guvernare post-moţiune,.

ACTUALIZARE 15.10 Sorin Grindeanu a transmis luni, în cadrul unor declarații de presă că decizia a fost în unanimitate ca parlamentarii PSD să semneze și voteze această moțiune și le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile.

„Decizia a fost în unanimitate ca parlamentarii PSD să semneze și voteze această moțiune. Cer secretarilor de stat, prefecților PSD să-și prezinte demisiile.

Să fie foarte clar, e un demers parlamentar. Sunt foarte multe lucruri care ne despart, dar există un scop comun, acela de a da jos Guvernul Bolojan.

Nu există niciun acord politic cu AUR post-moțiune. Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles”, a transmis Sorin Grindeanu.

ȘTIRE INIȚIALĂ: „Nu există o variantă de angajament PSD-AUR pentru o guvernare post-moțiune. Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție,” a declarat liderul PSD, potrivit unor surse Digi24.

Grindeanu a precizat că moţiunea de cenzură este singura acţiune comună cu cei de la AUR.

„Moțiunea este singura acțiune comună, care este necesară pentru a maximiza șansele acestui demers parlamentar. Nu avem și nu vom avea majorități PSD-AUR post-moțiune” a transmis Grindeanu.

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Anunțul a venit în timp ce liderii partidelor pro-europene, printre care și Sorin Grindeanu, se aflau la consultări cu președintele Nicușor Dan.

