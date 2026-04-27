Grindeanu le-a transmis membrilor PSD că nu vor intra la guvernare cu AUR: „Moțiunea e singura acțiune comună” (surse)

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Sorin Grindeanu le-a transmis social-democraţilor, în ședința Biroului Permanent Național al PSD, că nu există o variantă de angajament PSD-AUR pentru o guvernare post-moţiune,.

ACTUALIZARE 15.10 Sorin Grindeanu a transmis luni, în cadrul unor declarații de presă că decizia a fost în unanimitate ca parlamentarii PSD să semneze și voteze această moțiune și le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile.

„Decizia a fost în unanimitate ca parlamentarii PSD să semneze și voteze această moțiune. Cer secretarilor de stat, prefecților PSD să-și prezinte demisiile.

Să fie foarte clar, e un demers parlamentar. Sunt foarte multe lucruri care ne despart, dar există un scop comun, acela de a da jos Guvernul Bolojan. 

Nu există niciun acord politic cu AUR post-moțiune. Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles”, a transmis Sorin Grindeanu.

ȘTIRE INIȚIALĂ: „Nu există o variantă de angajament PSD-AUR pentru o guvernare post-moțiune. Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție,” a declarat liderul PSD, potrivit unor surse Digi24.

Grindeanu a precizat că moţiunea de cenzură este singura acţiune comună cu cei de la AUR.

„Moțiunea este singura acțiune comună, care este necesară pentru a maximiza șansele acestui demers parlamentar. Nu avem și nu vom avea majorități PSD-AUR post-moțiune” a transmis Grindeanu.

Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu (AUR) au anunțat luni, într-o declarație comună la Parlament, că AUR și PSD au început „demersurile tehnice” pentru a redacta o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Anunțul a venit în timp ce liderii partidelor pro-europene, printre care și Sorin Grindeanu, se aflau la consultări cu președintele Nicușor Dan.

Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Sorin Grindeanu cere demisia oamenilor PSD din Guvern: „Să avem lucrurile cât se poate de clare”
Dominic Fritz, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan: „Cele două partide sunt același aluat. Mulțumim pentru claritate”
Constantin Toma crede că liderii PSD de la București pot decide să facă Guvern cu AUR: „Nu vor ține cont de baza partidului”
Decretele pentru numirea miniștrilor interimari, publicate în Monitorul Oficial. Miniștrii PSD își prezintă azi bilanțul de mandat
Cseke Attila: UDMR nu va vota moțiunea de cenzură
Nicu Ștefănuță, despre alianța PSD-AUR: Va duce la o situație ca în...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru...
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Orice...
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
Încă un oligarh rus a murit în circumstanțe suspecte. Este al douăzecilea de la declanșarea războiului din Ucraina
Polonia va construi o flotă de drone cu ajutorul expertizei ucrainene
Record de vizitatori la Muzeul Național de Istorie. Oamenii au mers să vadă coiful și brățările dacice recuperate din Olanda
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Haos uluitor la Rapid! De ce a fost Aioani băgat în teren? „Amatorism! A simțit o jenă și la încălzire”
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Cât costă o noapte de cazare de 1 mai, la hotelul Simonei Halep, de pe litoral. Turiștii vor scoate bani...
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Pensionarii cu grupe trebuie să ia bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale