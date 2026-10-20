Grindeanu, mesaj către noii miniștri în prima declarație după votarea guvernului: Cine nu ţine pasul pleacă acasă. Nou atac la Bolojan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus marți, în prima conferință de presă susținută după ce guvernul Luca Niculescu a trecut de votul Parlamentului, că miniștrii care nu țin pasul „vor pleca acasă”. El a lansat și un atac la adresa fostului premier Ilie Bolojan: „Este simplu să te lauzi cu un deficit mic, când nu ţi-ai plătit facturile."

„După aproape şase luni de zile, am reuşit să punem capăt crizei politice. România are în acest moment un guvern cu puteri depline, condus de domnul Luca Niculescu. Este începutul unui drum care nu va fi deloc uşor”, a spus Grindeanu.

El susține că „PNL şi USR au lăsat gropi bugetare uriaşe”.

„De aceea, primul pas este ca românii să ştie adevărul. Au nevoie de acest lucru după ce un an de zile toată povara a fost pusă pe umerii românilor şi a economiei naţionale. Ştim că aşteptările după un an şi jumătate de austeritate cruntă sunt uriaşe, dar trebuie să ştim exact pe ceea ce ne bazăm. Este simplu să te lauzi cu un deficit mic, când tu nu ţi-ai plătit facturile şi când nu ai asigurat cheltuielile esenţiale de funcţionare ale statului până la sfârşitul anului. De aceea, Partidul Social-Democrat a solicitat prezentarea unei situaţii complete a finanţelor publice la finalul mandatului domnului Ilie Bolojan”, a anunţat preşedintele PSD.

El a adăugat că al doilea pas este rectificarea bugetară.

„Serviciile esenţiale trebuie asigurate. Apoi, evident, trebuie pregătit bugetul pe anul 2027, un buget care să respecte angajamentele asumate de România, dar în acelaşi timp să înceapă să corecteze parte din nedreptăţile făcute românilor. Şi vom începe cu pensionarii, mamele şi veteranii”, a spus Grindeanu.

„Trebuie să producem mai mult, trebuie să colectăm mai mult şi să reducem cheltuielile, dar nu contabil, ci prin eficientizarea cu adevărat activităţii statului. Suntem absolut conştienţi că, după un an de tăieri iraţionale, lumea nu mai are răbdare”, a continuat el.

Șeful PSD a mai spus că „toţi miniştrii PSD vor munci din prima zi, pentru a schimba direcţia ţării”.

„Nu există perioadă de graţie, nu există nicio lună de miere, există doar multe probleme lăsate în urmă de Ilie Bolojan, care trebuie rezolvate urgent, iar cine nu ţine pasul va pleca acasă. Populismul nu se combate cu lozinci, ci cu rezultate concrete pentru viaţa oamenilor”, a subliniat Grindeanu.

El a vorbit și despre acordurile semnate de Niculescu cu PNL şi UDMR.

„Atâta timp cât şi-a pus semnătura pe un acord politic de acest sau două acorduri politice, înseamnă că lucrurile se desfăşoară în parametrii pe care i-am discutat împreună. Altfel, cred că nu ar fi existat semnătura domnului prim-ministrul Luca Niculescu. N-am ce să verific, n-am ce să asum, prim-ministru a făcut lucrul ăsta şi am încredere că a făcut-o cât se poate de conştient de ceea ce înseamnă acordul de guvernare pe care îl are cu Partidul Social Democrat”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că ministrul de Finanțe Alexandru Nazare poate să vină în faţa Parlamentului, în două săptămâni, să prezinte românilor situaţia fiscală la zi.

„Noi am dat un termen de două săptămâni pentru prezentarea în Parlament a situaţiei financiare la zi şi eu cred că Parlamentul reunit e forul unde se poate face acest lucru, fără niciun fel de, să spunem, nuanţe de lucruri care să ducă spre chestiuni interpretabile. Ci pur şi simplu, ministrul Finanţelor, în primul rând, care e acelaşi, trebuie să vină şi să spună direct în ce situaţie ne aflăm”, a spus Grindeanu.

”În acest moment, din informaţiile, multe dintre ele publice, pe care le am, pare că situaţia financiară e una foarte grea. De exemplu, avem vreo 3 miliarde de euro, din ce spun constructorii din România, pe lucrări executate şi nefacturate. Deci sunt executate şi nefacturate. Asta înseamnă vreo 16 miliarde de lei. Mai e nevoie de vreo 10-12 miliarde pentru asigurarea funcţionării statului până la sfârşitul anului. De asemenea, e nevoie de 5 miliarde de lei, pe care trebuie să le plătim conform sentinţelor în justiţie. Din start, ne ducem, să spunem, peste 30 de miliarde în acest moment, aşa, adunând doar 3 sume”, a adăugat el.

Grindeanu a mai spus că Nazare poate să vină în faţa Parlamentului şi să prezinte românilor situaţia fiscală la zi.

„Abia după aceea putem discuta de rectificare şi de toate celelalte lucruri”, a adăugat Grindeanu, subliniind că are încredere în Nazare.

„Am încredere că şi ceea ce va prezenta în două săptămâni în Parlament va fi o situaţie la zi, fără interpretări politice, fiindcă, până la urmă, a asigurat continuitate în acest minister. Ştie foarte bine ce are de făcut, sunt convins că ştie necesarul în acest moment, şi pentru rectificare, şi eu l-am mai rugat ceva mai devreme în cabinet, i-am spus că noi trebuie să avem bugetul pe anul 2027, anul acesta. Bugetul pe anul 2027 trebuie să fie aprobat în 2026, nu aşa cum s-a întâmplat anul acesta, să-l avem aprobat în aprilie, cred că a fost ceea ce a dus la multe dezechilibre”, a spus Grindeanu.

Editor : M.B.