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Grindeanu, mesaj de Ziua Drapelului: „E simbolul identităţii româneşti și martorul tăcut al istoriei noastre”

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Sorin Grindeanu, Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a transmis vineri un mesaj cu ocazia Zilei Drapelului Naţional, subliniind că tricolorul reprezintă „simbolul suprem al unităţii şi identităţii româneşti şi martorul tăcut al istoriei noastre”.

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„Simbol suprem al unităţii şi identităţii româneşti, drapelul naţional este martorul tăcut al istoriei noastre”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Acesta a adăugat şi un citat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza: „Steagul e România, acest pământ binecuvântat al patriei, stropit cu sângele străbunilor noştri şi îmbelşugat cu sudorile muncitorului. El este familia, casa în care s-au născut părinţii şi unde se vor naşte copiii voştri. Steagul e întotdeauna trecutul, prezentul şi viitorul ţării: întreaga istorie a României”.

Ziua Drapelului Naţional va fi sărbătorită vineri, în Bucureşti, de la ora 10:00, printr-o ceremonie care va avea loc în Piaţa Tricolorului, zona Palatului Cercului Militar Naţional, a informat Ministerul Apărării Naţionale.

Ziua Drapelului Naţional a fost instituită prin Legea 96/1998 pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluţionar de la Bucureşti a decretat tricolorul - roşu, galben şi albastru - drept steag naţional al tuturor românilor.

Devenit simbol al libertăţii în timpul Revoluţiei de la 1848, tricolorul avea să însoţească procesul de unire al Principatelor Române şi formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unităţii şi identităţii noastre naţionale.

Editor : C.L.B.

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